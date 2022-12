नेशनल एथलीट ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, अभय चौटाला ने की बर्खास्त करने की मांग

नेशनल एथलीट ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित नेशनल एथलीट का कहना है कि डीजीपी कार्यालय, सीएम हाउस और गृह मंत्री अनिल विज हर स्तर पर प्रयास किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. वहीं, इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खेल मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. (National athlete accuses Haryana Sports Minister)

तोशाम में नहीं होगा उपचुनाव, मेरे शुभचिंतक रहस्यम्यी लोग, खुद का कर रहे नुकसान- किरण चौधरी

कांग्रेस विधायक किरण चौधरी (congress mla kiran chaudhary) ने एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर बेबाक अंदाज में प्रतिक्रिया दी. इसके अलावा उन्होंने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी अपनी राय रखी.

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र में अधिकारियों ने पेश किए गलत आंकड़े, अब होगी कार्रवाई

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र (haryana assembly winter session) में गलत आंकड़ों की वजह से तीन मंत्रियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. गलत आंकड़ा देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है.

फरीदाबाद में नाबालिग से रेप फिर हत्या, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया गिरफ्तार

हरियाणा में दुष्कर्म की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. फरीदाबाद में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या का (Minor murdered after rape in Faridabad) मामला सामने आया है. फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को (Faridabad Crime Branch arrested accused) गिरफ्तार कर लिया है.

हरियाणा में राहुल गांधी की जासूसी! दीपेंद्र बोले- भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टेंट में घुसे थे सीआईडी कर्मचारी

हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 6 जनवरी से शुरू होगा. हिसार में राज्यसभा सांसद ने इसकी पूरी जानकारी दी, साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार पर राहुल गांधी की जासूसी करवाने का आरोप लगाया.

करनाल में दम घुटने से दो बच्चों की मौत: रात में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार, 10 महीने की बच्ची और किशोर ने तोड़ा दम

करनाल के तरावड़ी कस्बे की चौधरी कॉलोनी में एक परिवार को कमरे में अंगीठी जलाकर सोना उस समय महंगा पड़ गया, जब दम घुटने से दो बच्चों की (two died of suffocation in Karnal) मौत हो गई. अंगीठी से निकली कार्बन मोनो ऑक्साइड ने 10 महीने की बच्ची और 16 वर्षीय किशोर की जान ले ली.

IGNOU में जनवरी 2023 सत्र के लिए दाखिले शुरू, जानिए कब तक होगा एडमिशन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्विद्यालय (Indira Gandhi National Open University) में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्र 31 जनवरी तक दाखिला ले सकते हैं.

हरियाणा का 'जामताड़ा' बन रहा मेवात, नूंह साइबर पुलिस ने तैयार की कुख्यात साइबर अपराधियों की सूची

मेवात इलाका इन दिनों साइबर अपराध (Cyber Crime in Mewat) के मामले में हरियाणा का जामताड़ा बनने के रास्त पर चल पड़ा है.

करनाल में किसान की मौत, खेत में कीटनाशक का स्प्रे करते वक्त दवाई के संपर्क में आया

खेतों में कीटनाशक का इस्तेमाल करते वक्त करनाल में किसान की मौत (farmer death in karnal) हो गई. खबर है कि कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त वो दवाई की चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

डिजिटल मार्केटिंग से घाटे में जा रही हैंडलूम डोमेस्टिक मार्केट, 90 से घटकर 50 हजार करोड़ पर सिमटा बाजार

पानीपत का स्थानीय घरेलू बाजार कोरोना के बाद से नुकसान झेल रहा है. पानीपत की हैंडलूम डोमेस्टिक मार्केट डिजिटल मार्केटिंग की वजह से घाटे में जा रही है.