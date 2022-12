mock drill in Chandigarh: 27 तारीख को सभी राज्यों में होगा मॉक ड्रिल, बनेगा फ्लू कॉर्नर

हरियाणा में कोरोना वायरस (corona virus in haryana) को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 27 तारीख को सभी राज्य में मॉक ड्रिल होगा. बेहतर स्वास्थ्य को लेकर फ्लू कॉर्नर भी तैयार किया जाएगा.

Bharat Jodo Yatra: हमको ऊर्जा राहुल जी से मिलती है: कुमारी शैलजा

फरीदाबाद: भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद से अब दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुकी है. ऐसे में कुमारी शैलजा राहुल गांधी के साथ कई राज्यों से होते हुए हरियाणा पहुंची और फरीदाबाद में राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आईं. इसी बीच ईटीवी भारत से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने खास बातचीत की है.

26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, जींद में महापंचायत कर दिल्ली कूच की करेंगे तैयारी

एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं. इसी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए शनिवार को किसानों ने करनाल में बैठक (samyukt kisan morcha meeting in karnal) की. इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए.

रेवाड़ी में हेरोइन के साथ दो युवक गिरफ्तार, 16 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद

रेवाड़ी में दो युवकों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया (Two youth arrested with heroin in Rewari) गया है. आरोपियों के पास से हेरोइन के पाउच के साथ ही नकदी भी बरामद की गई है.

हरियाणा में दिखी क्रिसमस की रौनक, रंग बिरंगी लाइटों से सजे बाजार

आज देश में क्रिसमस का पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. वहीं हरियाणा में क्रिसमस के पर्व लेकर बाजरों में भी रौनक देखी जा रही है. चर्च भी सजे हुए नजर आ रहे हैं. आज के दिन ईसा मसीह को याद किया जाता है.

हरियाणा में किडनी रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की हुई शुरुआत, रिसर्च में होगी आसानी

हरियाणा में पीजीआई में खुली नेफ्रोलॉजी विभाग की अत्याधुनिक "किडनी रोग अनुसंधान प्रयोगशाला" की शुरुआत की (Kidney disease research laboratory) गई. बता दें कि सीनियर डॉक्टरों ने किडनी की नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है.

दुधारू पशुओं पर ठंड का असर, कैसे करें सुरक्षा, पशु चिकित्सक की जानिए राय

बढ़ती ठंड के कारण पशुओं में निमोनिया की शिकायतें भी ज्यादा आने (Complaints of pneumonia in animals) लगती है, इसलिए पशु चिकित्सक ने पशुपालकों से कहा कि वह अपने पशुओं की देखरेख के साथ ही उन्हें ढांपकर रखें. जिससे कि ठंड के असर से पशुओं को बचाया जा सके.

पानीपत बस स्टैंड पर खड़े छात्र के साथ मारपीट, हमलावर मौके से फरार, वीडियो वायरल

पानीपत में छात्र के साथ मारपीट (Student assaulted in Panipat) का वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि जब छात्र पर हमलावरों ने हमला किया तब वह बस स्टैंड में खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा था.

हरियाणा आएंगे पीएम मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया जंगल सफारी के उद्घाटन का न्योता

हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह जिले में बन रही एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी के उद्घाटन तैयारियां (Asia biggest jungle safari in Haryana) तेज हो गई है. शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और जंगल सफारी के उद्घाटन का न्योता भी दिया.

कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हिसार सिविल अस्पताल में सेंपलिंग की प्रक्रिया शुरू

कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक से राज्य के सिविल अस्पतालों में तैयारियां शुरु कर (sampling in hisar civil hospital) दी गई हैं. हिसार सिविल अस्पताल में पीएमओ ने कोरोना वायरस को लेकर मीटिंग की. मीटिंग में उन्होंने आइसोलेशन वॉर्ड बनाने के निर्देश दिए.