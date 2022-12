हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा LIVE: राहुल बोले- दो बड़े मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई

राहुल गांधी ने हरियाणा के नूंह जिले से भारत जोड़ो यात्रा (bharat jodo yatra) की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा. साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनता के बीच जाने की नसीहत दी.

सिरसा में एनआईए की छापेमारी: पूर्व सरपंच के घर से हथियार बरामद, गैंगस्टर्स के साथ मिले होने की खबर

बुधवार को सिरसा के तख्तमल व चौटाला गांव में एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) की टीम ने छापेमारी (nia raid in sirsa) की. इस छापेमारी में एनआईए की टीम ने अवैध हथियार बरामद किए हैं.

हरियाणा में छाई कोहरे की चादर, महेंद्रगढ़ में 3 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है. हरियाणा का मौसम (haryana weather updates) भी तेजी से बदल रहा है. मंगलवार को महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 3.1 रहा.

रोहतक में युवती के अपहरण का मामला: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दो दिन की पुलिस रिमांड

रोहतक में छात्रा के अपहरण मामले (girl kidnapping case in rohtak) में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को दो दिन कि पुलिस रिमांड पर भेजा है.

नूंह में गो तस्करी मामला: कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 4 साल की सजा, तीस तीस हजार रुपये जुर्माना

नूंह में गो तस्करी के मामले (cattle smuggling in nuh) में कोर्ट ने दो दोषियों को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों पर तीस तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

हरियाणा राशन कार्ड पॉलिसी में होगा बदलाव, जानिए किसे मिलेगा लाभ

सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala in sirsa) ने कहा कि 1 जनवरी 2023 से हरियाणा राशन कार्ड पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा. 1 लाख 80 हजार सालाना कमाने वाले लोगों के बीपीएल कार्ड बनेंगे. प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा. वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ई टेंडरिंग को लेकर बोले कि सरपंचों को इस योजना के बारे में समझाया जाएगा.

Road Accident in Rewari: एनएच 48 पर खड़े ट्रक में कैंटर ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत

हरियाणा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मंगलवार को रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे NH-48 पर एक ट्रक को ठीक कर रहे मिस्त्री और हेल्पर को कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए. जिन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है. (Two people died in Road Accident in Rewari)

लव जिहाद के चलते भी हरियाणा में धर्म परिवर्तन कानून बनाना पड़ा: अनिल विज

हरियाणा सरकार ने धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 (religion conversion law in haryana) को अब प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और सरकार ने इस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. वहीं, कानून बनने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि धर्म परिवर्तन के मामले लागतार बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लव जिहाद के चलते भी कानून बनाना पड़ा है. अनिल विज ने इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी है... अनिल विज ने कहा कुछ कहा जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

करौंथा कांड में रामपाल बरी, 16 साल पहले खूनी जंग में एक व्यक्ति की हुई थी मौत, 59 लोग हुए थे घायल

रोहतक में करीब 16 साल पहले हुए करौंथा कांड में अदालत ने सतलोक आश्रम करौंथा के संचालक रामपाल को बरी कर दिया है. इस मामले में रामपाल समेत 33 लोग नामजद हैं. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Rampal acquitted in Karontha case)

कुरुक्षेत्र में पार्क की झाड़ियों में नग्न अवस्था में मिला मासूम का शव, गले पर मिले चोट के निशान

कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित देवीदासपुरा में पांच वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या (murder in devidaspura of kurukshetra) करने का मामला सामने आया है. बच्चे का शव पार्क में नग्नावस्था में मिला है, पुलिस ने बच्चे के साथ कुकर्म की आशंका जताई है.