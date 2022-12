हिमाचल हार का असर हरियाणा में! ये बड़े बदलाव कर सकती है बीजेपी

दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एक तरफ जहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रिकॉर्ड कायम किया है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है.

यशपाल मलिक के खिलाफ हरियाणा में विरोध, 10 दिसंबर के कार्यक्रम के खिलाफ उतरी कई खापें

जाट आरक्षण आंदोलन के नेता यशपाल मलिक का हरियाणा में विरोध शुरू हो गया है. 10 दिसंबर को रोहतक के जसिया में यशपाल मलिक का कार्यक्रम होना है, उससे पहले कई खापें इसके विरोध (Protest Against Yashpal Malik in Rohtak) में उतर आई हैं. यशपाल मलिक को जाट नेता गद्दार बता रहे हैं.

जेजेपी के स्थापना दिवस पर भिवानी में जन सम्मान दिवस रैली: दुष्यंत बोले- जल्द 51 सौ रुपये होगी बुजुर्गों की पेंशन

जजपा के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में (jan samman diwas rally in bhiwani) जजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान​ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने रैली को संबोधित करते हुए बुजुर्गों की पेंशन 51 सौ रुपए कराने के संकल्प को दोहराया.

फतेहाबाद में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाया था

फतेहाबाद में युवक की हत्या (youth murder in fatehabad) के दोषी को फतेहाबाद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला: पानीपत कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल कैद की सजा

पानीपत कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और उसकी मां पर चाकू से हमला करने के मामले में दोषी व्यक्ति को 5 साल कैद (5 years imprisonment for molesting a teenager) और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

नूंह में अपराधी के घर पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध संपत्ति को किया ध्वस्त

नूंह जिले में अपराधियों और (bulldozers run on property of criminals) अपराध से जुटाई संपत्ति पर पुलिस बुलडोजर (Bulldozer ran in Nuh) चला रही है. जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ नजर आने लगा है.

रोहतक में स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने भरे बाजार अपनी पत्नी को डंडे से पीटा, देखें वीडियो

रोहतक: शुक्रवार को रोहतक एसपी रेजिडेंस (rohtak sp residence) के सामने स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने अपनी पत्नी को डंडे से बेरहमी से पीटा (policeman beat up wife in rohtak). जिसका वीडियो सामने आया है.

सोसायटी में महिला ने की महिला सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई, देखें वीडियो

गुरुग्राम: शुक्रवार को गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट (woman assaulted security guard in gurugram) का मामला सामने आया. गुरुग्राम सेक्टर 69 की टूयूलिप वायलट सोसाइटी में रहने वाली महिला ने महिला सिक्योरिटी गार्ड को लाठी से पीटा.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी कुलदीप को प्रोडक्शन वारंट पर झज्जर लाई पुलिस, 3 दिन की पुलिस रिमांड

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या (sidhu moose wala murder case) में शामिल आरोपी को झज्जर पुलिस पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर झज्जर लेकर आई. झज्जर में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया.

सोनीपत जखोली टोल प्लाजा पर कर्मचारी की मौत, तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर ऊपर पलटी गाड़ी

कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर सोनीपत में टोलकर्मी की मौत (Toll Worker Death in Sonipat) हो गई. हादसा एक तेज रफ्तार से आने वाले ट्रक के चलते हुए. बताया जा रहा है कि ट्रक के टक्कर से टोल पर खड़ी एक गाड़ी कर्मचारी पर पलट गई.