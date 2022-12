सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी कुलदीप को प्रोडक्शन वारंट पर झज्जर लाई पुलिस, 3 दिन की पुलिस रिमांड

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या (sidhu moose wala murder case) में शामिल आरोपी को झज्जर पुलिस पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर झज्जर लेकर आई. झज्जर में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया.

सोनीपत जखोली टोल प्लाजा पर कर्मचारी की मौत, तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर ऊपर पलटी गाड़ी

कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर सोनीपत में टोलकर्मी की मौत (Toll Worker Death in Sonipat) हो गई. हादसा एक तेज रफ्तार से आने वाले ट्रक के चलते हुए. बताया जा रहा है कि ट्रक के टक्कर से टोल पर खड़ी एक गाड़ी कर्मचारी पर पलट गई.

नूंह पुलिस ने 5 नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 30 लाख रुपये की हेरोइन बरामद

नूंह पुलिस ने 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पांचों के कब्जे से पुलिस ने 15 ग्राम हेरोइन, 22 हजार रुपये और 1 कार बरामद की. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है.

बॉन्ड पॉलिसी विवाद: नूंह में 39 दिन से धरना दे रहे MBBS छात्र, सरकार से लिखित आश्वासन पर अड़े

बॉन्ड पॉलिसी (Bond policy dispute) को लेकर नूंह में 39 दिनों से एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन (MBBS students protest in Nuh) चल रहा है. छात्रों ने कहा कि उनका प्रदर्शन सरकार के इस पॉलिसी ( Bond policy in Haryana) को वापस लेने के लिखित आश्वासन देने तक जारी रहेगा.

करनाल के श्मशान घाट में मिला शख्स का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

करनाल जिले के (Garhi Khajur village in Karnal) गढ़ी खजुर गांव के श्मशान घाट (dead body found in shyamshanghat) में एक व्यक्ति का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नूंह में जिला पार्षद पर महिला से रेप की कोशिश का आरोप, मामला दर्ज

पिनगवां वार्ड नंबर 25 से बीजेपी जिला पार्षद तौफीक पर घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश (woman molested in nuh) का आरोप लगा है. पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.

गणतंत्र दिवस समारोह: फरीदाबाद से 2 विद्यार्थियों का चयन, कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देंगें परफॉर्मेंस

फरीदाबाद शहर के निजी स्कूल के दसवीं कक्षा के दो विद्यार्थियों का प्री आरडीसी के लिए (Selection of two students of Faridabad) चयन हुआ है. दोनों विद्यार्थी (Faridabad students perform at Republic Day) गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में परफॉर्मेंस देंगें.

हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, कोहरे ने दी दस्तक, सुबह धुंध छाने से किसान खुश

हरियाणा में मौसम बदलने लगा है. सर्दी बढ़ने लगी और कोहरे (Fog started in Bhiwani) ने भी दस्तक दे दी है. सुबह से समय काफी ज्यादा धुंध पड़ने लगी. कोहरा और धुंध पड़ने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं. हलांकि पाला से सचेत रहने को लेकर मौसम वैज्ञानिक किसानों को सलाह भी दे रहे हैं.

चंडीगढ़ पीजीआई में अंगदान: मरने के बाद भी 11 लोगों को नई जिंदगी दे गये 3 युवा, चेन्नई में 13 साल की लड़की में धड़केगा लड़के का दिल

चंडीगढ़ पीजीआई के तीन ब्रेन डेड युवाओं ने मरने के बाद भी 11 लोगों को नई जिंदगी दी है. ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों की सहमति पर इन युवाओं का चंडीगढ़ पीजीआई में अंगदान (Organ donation in Chandigarh PGI) किया गया.

Winter Crop Care: सर्दी के सीजन में सब्जी किसान ऐसे करें फसल की देखभाल

शीतलहर एवं पाले से सर्दी के मौसम में सभी फसलों को नुकसान होता है. टमाटर, मिर्च, बैगन समेत मटर, सरसों, धनिया की फसलों को सबसे ज्यादा 80 से 90% तक नुकसान हो सकता है. ज्यादा सर्दी व पाले में सब्जियों के पौधों के फूल काले पड़ने शुरू हो जाते हैं.