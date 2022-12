बॉन्ड पॉलिसी विवाद: नूंह में 39 दिन से धरना दे रहे MBBS छात्र, सरकार से लिखित आश्वासन पर अड़े

बॉन्ड पॉलिसी (Bond policy dispute) को लेकर नूंह में 39 दिनों से एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन (MBBS students protest in Nuh) चल रहा है. छात्रों ने कहा कि उनका प्रदर्शन सरकार के इस पॉलिसी ( Bond policy in Haryana) को वापस लेने के लिखित आश्वासन देने तक जारी रहेगा.

करनाल के श्मशान घाट में मिला शख्स का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

करनाल जिले के (Garhi Khajur village in Karnal) गढ़ी खजुर गांव के श्मशान घाट (dead body found in shyamshanghat) में एक व्यक्ति का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नूंह में जिला पार्षद पर महिला से रेप की कोशिश का आरोप, मामला दर्ज

पिनगवां वार्ड नंबर 25 से बीजेपी जिला पार्षद तौफीक पर घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश (woman molested in nuh) का आरोप लगा है. पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.

गणतंत्र दिवस समारोह: फरीदाबाद से 2 विद्यार्थियों का चयन, कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देंगें परफॉर्मेंस

फरीदाबाद शहर के निजी स्कूल के दसवीं कक्षा के दो विद्यार्थियों का प्री आरडीसी के लिए (Selection of two students of Faridabad) चयन हुआ है. दोनों विद्यार्थी (Faridabad students perform at Republic Day) गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में परफॉर्मेंस देंगें.

रेवाड़ी में चोरी: परिवार गया था शादी में, सूने घर से जेवरात व नकदी ले गए चोर

रेवाड़ी जिले (Theft in Rewari) के डहीना गांव के एक मकान से चोर 36 हजार रुपए और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए. वारदात के समय परिवार के सभी सदस्य पास ही में एक शादी समारोह में गए हुए थे.

रोहतक जिला कोर्ट ने 3 साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

रोहतक जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा (Life sentence for husband in wife murder) सुनाई है. दोषी ने 2019 में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. मृतक के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी.

अंबाला नगर निगम में सर्वसम्मति से हुआ सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव

अंबाला नगर निगम (Nagar Nigam election ambala) में 2 वर्ष के इंतजार के बाद आखिरकार डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर (election of senior and deputy mayor) का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया.

हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, कोहरे ने दी दस्तक, सुबह धुंध छाने से किसान खुश

हरियाणा में मौसम बदलने लगा है. सर्दी बढ़ने लगी और कोहरे (Fog started in Bhiwani) ने भी दस्तक दे दी है. सुबह से समय काफी ज्यादा धुंध पड़ने लगी. कोहरा और धुंध पड़ने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं. हलांकि पाला से सचेत रहने को लेकर मौसम वैज्ञानिक किसानों को सलाह भी दे रहे हैं.

चंडीगढ़ पीजीआई में अंगदान: मरने के बाद भी 11 लोगों को नई जिंदगी दे गये 3 युवा, चेन्नई में 13 साल की लड़की में धड़केगा लड़के का दिल

चंडीगढ़ पीजीआई के तीन ब्रेन डेड युवाओं ने मरने के बाद भी 11 लोगों को नई जिंदगी दी है. ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों की सहमति पर इन युवाओं का चंडीगढ़ पीजीआई में अंगदान (Organ donation in Chandigarh PGI) किया गया.

गुुरुग्राम में 500 एकड़ में बन कर तैयार होगा बायोडायवर्सिटी पार्क, सीएम मनोहर लाल ने किया शिलान्यास

सोहना से लगते 500 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क (biodiversity park in gurugram) तैयार होगा. जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दमदमा इलाके में पहुंचकर किया.