हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजे: भूपेंद्र हुड्डा बोले- बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही कांग्रेस

हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के परिणाम आ चुके हैं. कांग्रेस ने 40 सीटों पर कब्जा किया है जबकि बीजेपी के खाते में 25 सीटें आई हैं. इसपर हरियाणा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा (bhupinder hooda on congress victory in himachal) ने प्रतिक्रिया दी है.

हिमाचल के नतीजों का हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ेगा असर- श्रुति चौधरी

दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी नतीजों का (election results in Himachal and Gujarat) दिन है, ऐसे में हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है जिसको लेकर श्रुति चौधरी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की प्रचंड जीत का असर हरियाणा में भी निश्चित तौर पर पड़ेगा.

करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक: 26 जनवरी को देश में प्रदर्शन का ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी को देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. वीरवार को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक (samyukt kisan morcha meeting in karnal) की. बैठक में प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई.

3 फरवरी से होगा अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज, सात साल बाद पाकिस्तान को मिली एंट्री

हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले (surajkund international handicrafts fair faridabad) का आगाज 3 फरवरी को होगा. ये मेला 19 फरवरी 2023 तक चलेगा. खास बात ये है 7 साल बाद पाकिस्तान को मेले में एंट्री मिली है.

हरियाणा के किसानों को मिलेगा ज्यादा पानी, बढ़ाई जा रही है यमुना की क्षमता- कृषि मंत्री

हरियाणा के किसानों को सिंचाई के लिए (Haryana farmers will get more water) ज्यादा पानी मिल सके, इसके लिए यमुना नदी की क्षमता (Yamuna river capacity increased) को बढ़ाया जा रहा है. कृषि मंत्री जेपी दलाल (Minister JP Dalal) ने यह जानकारी दी.

कैथल में लूट और फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, पंजाब हरियाणा में देते थे वारदात को अंजाम

पंजाब-हरियाणा में लूट और फिरौती (Robbery and extortion in Punjab-Haryana) के लिए अपहरण और हत्या करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों (robbery gang arrested in Kaithal) को कैथल पुलिस ने पकड़ा है.

किसान भाईयों खातर काम की खबर! फूलों की खेती कर एक एकड़ से 4 लाख तक कमा रहा हरियाणा का किसान

हरियाणा में फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव में किसान यश मोहन सैनी ने 20 एकड़ जमीन में फूलों की खेती (Floriculture in Faridabad) और 10 एकड़ में औरनामेंटल प्लांट लगाया है. वो एक एकड़ से 4 लाख रुपये तक कमा लेते हैं.

गौ सेवा की अनूठी पहल: पानीपत रोडवेज जीएम और कर्मचारियों ने गौवंश बचाने के लिए बनाया NGO

पानीपत शहर में आवारा और ​बीमार गौ वंश को बचाने के लिए रोडवेज जीएम (Panipat Roadways GM) ने अनूठी पहल शुरू की है. अब इसमें रोडवेज के करीब 650 कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं. यह सभी एनजीओ की मदद से गौ वंश (NGO to save cows) बचाने में जुटे हैं.

एमएसपी की मांग को लेकर हुसनीवाला बॉर्डर पंजाब से शुरू हुई मशाल यात्रा पहुंची भिवानी

एमएसपी की मांग को लेकर 28 नवंबर से हुसनीवाला बॉर्डर पंजाब से शुरू हुई किसानों की मशाल यात्रा (Farmers Torch March in Haryana) वीरवार को भिवानी पहुंची. यात्रा का खरकड़ी बावन से भिवानी में पहुंचने पर किसान नेता राकेश आर्य के नेतृत्व में अनेक किसानों ने स्वागत किया.

भिवानी में जरूरतमंदों को वितरित किये गये सर्दी के कपड़े, सर्वहितकारी अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने किया इंतजाम

भिवानी में सर्दी के कपड़े वितरित (Winter clothes distributed in Bhiwani) किये गये. जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़ों का ये वितरण सर्दी के मौसम को देखते हुए किया गया. सर्वहितकारी अंबेडकर वेलफेयर सोसायटी की तरफ से ये कपड़े लोगों का पहुंचाये गये.