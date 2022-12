जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की तैयारी में सरकार !

चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Haryana Home Minister Anil Vij) और गृह विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई. जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने को लेकर चर्चा हुई. पढ़िए पूरी खबर...

Bond Policy Rohtak- MBBS स्टूडेंट्स का धरना जारी, धरने पर बैठी छात्रा की हालत नाजुक

हरियाणा बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे एमबीबीएस छात्रों (bond policy protest in Rohtak) में से एक छात्रा की तबीयत देर रात खराब हो गई जिसके बाद छात्रा को गंभीर अवस्था में पीजीआई की इमरजेंसी में भर्ती करवाया जहां पर छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है (mbbs students demand)

Cyber Crime in Haryana: साइबर ठगों से रहें सावधान! हैकर्स की नजर है आप पर, इस नंबर पर रिपोर्ट कर बचाएं अपने पैसे

इन दिनों हरियाणा में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए क्राइम ब्रांच ने 1930 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा (State Crime Branch Haryana) ने साइबर शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मात्र 3 दिन में 9 लाख 80 हजार रुपये बचाये हैं. (cyber crime in haryana)

विपक्ष पर दुष्यंत चौटाला का तंज, कहा- कांग्रेस में अभी तो प्रभारी बदले हैं, चुनाव से पहले प्रदेशाध्यक्ष भी बदले जाएंगे

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस (Dushyant Chautala On Congress) की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि पहले पार्टी में हो रहे बिखराव को जोड़े कांग्रेस. साथ ही कांग्रेस में प्रभारियों के बदलाव पर भी दुष्यंत चौटाला ने तंज कसा है.

Senior National Handball Championship: दिल्ली की 51वीं पदक विजेता बनीं हरियाणा की छोरी अनु मलिक, प्रदेश में खेलने पर पाबंदी

हरियाणा के पानीपत की 21 साल की अनु मलिक ने दिल्ली की 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल की है. अनु जूनियर और सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में करीब 17 पदक जीत चुकी है.

हरियाणा में PGT-TGT भर्ती पर CM की बड़ी घोषणा, 1 लाख से कम आय वालों को मेरिट में मिलेंगे 50 अंक

हरियाणा में PGT-TGT भर्ती पर CM मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा (big announcement pgt tgt recruitment) की है. मुख्यमंत्री ने महज 26 दिनों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 4,144 अध्यापकों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किये हैं.

मौजूदा एम्पैनल्ड अधिकारियों को सौंपी जाएगी ग्रुप ए और बी अधिकारियों के मामलों की जांच

हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रुप ए और बी के अधिकारियों (Investigation of group one officers in Haryana) के मामलों की जांच मौजूदा एम्पैनल्ड जांच अधिकारियों को सौंपी जाएगी. एम्पैनल्ड जांच अधिकारियों के संबंध में दिशा निर्देश सरकार पहले ही जारी कर चुकी है.

गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड में नहीं लेडी डॉन का हाथ, बोली- काला जठेड़ी ने नहीं ली दुश्मन देश से मदद

कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड पर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी (lady don anuradha chowdhary) ने प्रतिक्रिया दी है. अनुराधा ने साफ कि उनका इस हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है.

भारत जोड़ो यात्रा पर चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक, बजट सत्र पर भी होगी विधायक दल की बैठक

भारत जोड़ो यात्रा (bharat jodo yatra) को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक होगी. इसके बाद हरियाणा बजट सत्र को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी.

भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह का खुला पत्र, एसकेएम नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

किसान नेता एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं. भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी (BKU National President Gurnam Singh) ने जेल में बंद किसान नेताओं को रिहा कराने को लेकर खुला पत्र (Gurnam Singh Open letter) लिखा है. जिसमें उन्होंने एसकेएम के नेताओं पर (serious allegations on SKM leaders) गंभीर आरोप लगाए हैं.