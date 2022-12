रेजीडेंट डॉक्टर्स ने मरीजों के हित में वापस ली हड़ताल, रोहतक पीजीआई में छात्रों का प्रदर्शन जारी

पीजीआईएमएस में रेजीडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल वापस लेने के बावजूद MBBS छात्र (MBBS students on strike at Rohtak) धरने पर हैं. छात्रों (MBBS students against bond policy) ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती यह आंदोलन जारी रहेगा.

जेएनयू में जाति विरोधी नारों का मामला: गृहमंत्री विज बोले- देश तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारों के मामले पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया (anil vij on anti brahmin and anti bania slogans) दी है. अनिल विज ने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं.

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 6 विभागों के लापरवाह अधिकारियों को भेजा कारण बताओ नोटिस

शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता (haryana assembly speaker gyanchand gupta) ने 6 विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है.

राज्यमंत्री कमलेश ढांडा के कार्यक्रम में खाली रहीं कुर्सियां, स्कूली बच्चों को बनाया दर्शक

कैथल में गीता जयंती समारोह (geeta jayanti program in kaithal) का उद्घाटन किया गया. राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने शहीद उदय सिंह किला कैथल पर इस समारोह का उद्घाटन किया. इस उद्घाटन समारोह में कई खामियां नजर आई.

फतेहाबाद में छात्रा के अपहरण का मामला: कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई तीन तीन साल कैद की सजा

फतेहाबाद में नाबालिग सहपाठी छात्रा को अगवा करने के ढाई साल पुराने मामले में कोर्ट (Fatehabad Courts decision) ने छात्र और उसके तीन दोस्तों को 3-3 साल की कैद (imprisonment to the student and his 3 friends) और जुर्माने की सजा सुनाई है.

अंबाला में तेज रफ्तार का कहर: इलाज कराकर मां के साथ लौट रहे 2 साल के बच्चे को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

अंबाला में शुक्रवार सुबह दो साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना मे मौत (child died in road accident) हो गई. हादसा तब हुआ जब वह अपनी मां के साथ इलाज कराकर लौट रहा था. इकलौते बेटे की मौत से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है.

खेत मजदूर ने पीया कीटनाशक, सरपंची चुनाव में हारे खेत मालिक पर दबाव बनाने का आरोप

फतेहाबाद में मजदूर ने कीटनाशक (labour drank pesticide in fatehabad) पी लिया. जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. खबर है कि जगदीश ने सरपंची चुनाव में राजेंद्र नाम के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था.

दिल्ली से ज्यादा जहरीली हुई फरीदाबाद की हवा, AQI पहुंचा 400 के करीब

हर साल दिवाली के बाद से ही देश में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब होने लगता है. राजधानी दिल्ली तो जैसे गैस चैंबर बन जाता है. दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए शायद ज्यादा चर्चा होती है लेकिन दिल्ली के आस पास के इलाके राजधानी से ज्यादा प्रदूषित होने लगे हैं.

हरियाणा में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 492 टीमों ने 20 हजार से ज्यादा कनेक्शन को पकड़ा

हरियाणा में बिजली चोरी की घटनाओं पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. जो बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने का काम करेगी.

ढोल की थाप पर जमकर नाचे यमुनानगर के विधायक, गीता जयंती समारोह का किया उद्घाटन

यमुनानगर: शुक्रवार को यमुनानगर के विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जंयती महोत्सव (international gita jayanti festival in yamunanagar) का उद्घाटन किया. इस मौके पर विधायक ढोलक की थाप पर जमकर थिकरे.