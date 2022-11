हरियाणा में पंचायत चुनाव: सरपंच उम्मीदवार की हुई मौत तो ग्रामीणों ने भारी मतों से जीता कर दी श्रद्धांजली

हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat election in haryana) के दूसरे चरण के लिए 12 नवंबर को कुरुक्षेत्र में मतदान हुआ था. इस दौरान एक अनोखा मामला सामने आया. शाहबाद के जनदेड़ी गांव में सरपंच उम्मीदवार की मौत हुई तो ग्रामीणों ने भारी मतों से उसे जीता कर श्रद्धांजली दी.

हरियाणा में डेंगू का कहर: अब तक 14 लोगों की मौत, हिसार में 5 की गई जान, जानिए लक्षण और बचाव

इस साल हरियाणा में डेंगू (dengue cases increase in haryana) से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. हरियाणा में साल 2022 में अभी तक 6 हजार 151 लोगों की डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है. डेंगू के सबसे ज्यादा मामले पंचकूला और हिसार जिले में आए हैं.

19 नवंबर से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022, नेपाल कंट्री पार्टनर और मध्य प्रदेश स्टेट पार्टनर

हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 (international gita mahotsav 2022) मनाया जाएगा. सरस मेला 19 नवंबर से शुरु होगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से शुरू होंगे.

रेवाड़ी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रेवाड़ी में लिव इन रिलेशनशिप (live in relationship in rewari) में रहने वाले युवक की गोली मारकर हत्या (man murder in rewari) कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत (Punjab Haryana High Court) दे दी है. पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

नूंह पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद

सोमवार को नूंह पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार (nuh police arrested crook) किया है. आरोपी पर 5 हजार रुपये इनाम की घोषणा की गई थी.

Waterlogging in Faridabad: गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर स्थानीय लोग, अभी तक नहीं हुआ समस्या का समाधान

फरीदाबाद में जलभराव की स्थिति (Waterlogging in Faridabad) जस की तस बनी हुई है. स्थानीय लोगों के विरोध करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है. गंदा पानी जमा होने से बीमारियों के फैलने के खतरा भी बना हुआ है.

सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चलाया जागरुकता अभियान

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में महिला थाना प्रभारी और दुर्गा शक्ति टीम ने समाज में फैली कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरुक (awareness campaign in Faridabad) किया. इसके साथ ही पुलिस टीम ने आपराधिक घटनाओं की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी उन्हें बताया.

धूमधाम से हुई कुत्ते कुतिया की शादी, हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद पंडित ने दिलवाए 7 फेरे

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. हिंदू रीति रिवाज से ये शादी ठीक वैसे ही हुई जैसे किसी लड़के और लड़की की. दरअसल ये शादी कुत्ते और कुतिया के बीच (dog wedding in gurugram) हुई.

भिवानी के बॉडी बिल्डर अमित जोगी ने जीता नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप का खिताब

13 नवंबर को लुधियाना में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप (north india body building championship 2022) का आयोजन किया गया था. इस चैंपियनशिप में भिवानी के 20 वर्षीय अमित जोगी ने खिताब पर कब्जा किया.