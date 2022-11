7 ग्रह प्रभावित होंगे इस चंद्रग्रहण में, राशि अनुसार उपायों से होगी तन-मन-धन की सुरक्षा

मंगलवार के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर, पूर्णिमा को लगेगा. इसका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहेगा जानेंगे चंद्रग्रहण स्पेशल राशिफल में. यह राशिफल (chandra grahan 2021 rashifal) आपकी चंद्र राशि (moon sign) पर आधारित है.

Geeta Sar : श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह...

सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत-प्रेतों को पूजते हैं. योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारम्भ सदैव ओम से करते हैं.

Daily Horoscope 8 November: कैसा बीतेगा आज का दिन जानिए अपना आज का राशिफल

जानेंगे आज की लकी राशियां 8 नवंबर 2022 राशिफल में. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा! जीवनसाथी के साथ कैसा बीतेगा आज का दिन, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए Etv Bharat पर पढ़ें, आज का राशिफल.

Chandra Grahan 2022: साल का आखिरी चंद्रग्रहण आज, भूलकर भी ग्रहण के दौरान ना करें ये काम

आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण 2022 (lunar eclipse 2022) लगने जा रहा है. चंद्रग्रहण में क्या करें क्या न करें इसको जान लेना बेहद जरूरी है. देव दिवाली पर लगने वाले चंद्रग्रहण के दौरान कुछ अहम बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

हरियाणा में घटे पेट्रोल डीजल के दाम, जानें कीमतों में कितना हुआ बदलाव

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

दादा लखमी फिल्म हरियाणा में टैक्स फ्री, यशपाल शर्मा बोले- 6 साल की कड़ी मेहनत से हूं संतुष्ट

हरियाणवी लोक गायक दादा लख्मीचंद पर बनी फिल्म 'दादा लखमी' (dada lakmi movie) 8 नवंबर को रिलीज हो गई है. हरियाणा सरकार ने इस फिल्म को 6 महीने के लिए टैक्स फ्री कर दिया है.

सीआईआई एग्रो टेक 2022: सैनिटाइजर के जरिए फलों और सब्जियों को करीब एक महीने तक ताजा रख सकेंगे किसान

चंडीगढ़ सेक्टर 17 में सीआईआई एग्रो फेयर (CII Agro Fair in Chandigarh) का आयोजन किया गया है. चार दिन तक चलने वाले इस फेयर में कृषि से जुड़ी मशीनरी का प्रदर्शन किया जा रहा है. ऑट्रेलिया का कंपनी का सैनिटाइजर मेले में किसानों के आकर्षण का केंद्र बना है.

करनाल शुगर मिल में करोड़ों रुपए की लागत से बनेगा 120 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट- मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल शुगर मिल (Karnal Sugar Mill) में करोड़ों रुपए की लागत से 120 केएलपीडी का एथनॉल प्लांट लगाया जाएगा. इस प्लांट को स्थापित करने के लिए शुगर मिल के अधिकारी जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करेंगे.

प्रेमी को 65 तोला सोना देकर पत्नी ने करवाया पति का मर्डर, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर हत्या (Property Dealer Murder in Gurugram) की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी ही निकली. पुलिस के मुताबिक महिला का उसकी नौकरानी के दोस्त के साथ अवैध संबंध था. उसे रास्ते से हटाने के लिए ही उसने पूरी प्लानिंग बनाई.

हरियाणा में मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाने का प्रस्ताव तैयार, जल्द जारी किया जाएगा विज्ञापन

हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप राज्य स्तर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी की बैठक चंडीगढ़ (high power committee meeting in chandigarh) में हुई.