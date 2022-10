हरियाणा पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया खत्म, 6 बजे तक 69.0 प्रतिशत वोटिंग

हरियाणा पंचायत चुनाव (Haryana Panchayat Election) के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुकी है. जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव के सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई. पहले चरण में हरियाणा के 22 जिलों में से 9 जिलों में ही मतदान हुआ.

नूंह में मतदान के दौरान दो गुटों में झड़प, पत्थरबाजी में 12 से ज्यादा लोग घायल

पुन्हाना खंड के बादली गांव में जिला परिषद और पंचायत समिति के मतदान को लेकर दो गुटों में झड़प (clash between two groups in punhana) हो गई. दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ. इस झड़प में करीब 12 लोग घायल हो गए.

पानीपत में महिला से छेड़छाड़, ई रिक्शा चालक ने साथियों को बुलाकर किया जानलेवा हमला

रविवार को राजनगर पानीपत में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. खबर है कि यहां ई-रिक्शा ड्राइवर ने महिला से छेड़छाड़ (auto driver molested woman in panipat) की.

सीएम मनोहर की आदमपुर वोटर को रिझाने की कोशिश, युवाओं से किया सीधा संवाद

आदमपुर उपचुनाव से ठीक पहले हरियाणा सीएम ने आदमपुर के युवाओं से ऑनलाइन संवाद किया. इसके साथ ही युवाओं की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की बात की.

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ बैठक में बनी सहमति

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म (Sanitation worker strike ends in Haryana) हो गई है. ये कर्मचारी पिछले 10 दिन से हड़ताल पर थे जिससे प्रदेश में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी. नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने आज कर्मचारियों को बैठक के लिए चंडीगढ़ बुलाया था.

गुरुग्राम में कांग्रेस नेता के बेटे की 8वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत, दोस्त के घर गया था मिलने

गुरुग्राम में छात्र की मौत (student death in gurugram) का मामला सामने आया है. मृतक छात्र अपने दोस्त से किताब लेने के लिए गुरुग्राम रॉयल प्रेसिडेंसी सोसायटी गया था. बताया जा रहा है कि 8वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हुई है जबकि उसका दोस्त चौथी मंजिल पर रहता है. मृतक के पिता कांग्रेस के नेता हैं.

एक बार फिर विवादों में राम रहीम, HC के वकील ने लगाया हरियाणा सरकार पर लाड़-दुलार का आरोप

राम रहीम को पैरोल (Ram Rahim Parole) मिलने के बाद विवाद फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. विवाद अब राम रहीम के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर हुआ है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं.

रेवाड़ी में फायरिंग: निवर्तमान पंच को चोरों ने मारी गोली, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज

रेवाड़ी में चोरों ने तीन घरों को अपना निशाना बनाया. इसके बाद निवर्तमान पंच के घर में चोरी के इरादे से घुसे चोरों ने फायरिंग कर दी. निवर्तमान पंच का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है.

पानीपत में बच्ची की बलि का मामला: लड़कियों को वश में करने के लिए Youtube पर काले जादू का वीडियो देखता था आरोपी, ऐसे बनाया बलि देने का प्लान

हरियाणा के पानीपत जिले में 7 साल की बच्ची की बलि देने की घटना सनुकर हर कोई सन्न है. पुलिस भी हैरान है. आरोपी तो गिरफ्तार हो गया लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि उसने ऐसी बर्बरता क्यों की. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई बड़े खुलासे किये हैं.

पानीपत में किसानों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जोर, सालाना कर रहे लाखों की कमाई

पानीपत में परंपरागत खेती को छोड़कर किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज्यादा फोकस कर रहे हैं. किसानों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती से उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है. (contract farming in panipat)