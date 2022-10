2024 तक हर राज्य में एनआईए के दफ्तर होंगे- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दो दिवसीय दौरे पर हैं. फरीदाबाद में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 'Whole of Government' तथा 'टीम इंडिया' एप्रोच के तहत केंद्र और राज्यों में 3Cs यानी कोऑपरेशन, कोआर्डिनेशन, कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे रही है.

हरियाणा में 3D सरकार चलाते थे भूपेंद्र हुड्डा- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद सेक्टर11 के हुडा ग्राउंड में जन उत्थान रैली (bjp jan utthan rally in faridabad) की. इस दौरान अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा.

6 घंटे बाद भी नहीं बुझी शराब फैक्ट्री में लगी आग, आसपास की बिल्डिंग्स को भी खतरा

चंडीगढ़: शराब फैक्ट्री में लगी आग अब भी रह-रहकर धधक रही है. दो दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.

7 साल की मासूम से रेप और मर्डर मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी ने तंत्र विद्या के लिए दी थी बच्ची की बलि

पानीपत में दिवाली की रात 7 साल की मासूम से रेप और मर्डर मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पानीपत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने तंत्र विद्या में निपुर्ण होने के लिए मां काली के सामने बच्ची की बलि (accused sacrificed five year old girl in panipat) दी थी.

सोनीपत में एसिड अटैक: शादी से मना किया तो प्रेमिका ने युवक पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर

सोनीपत में एसिड अटैक (acid attack in sonipat) का मामला सामने आया है. जहां शादी से इंकार करने पर महिला ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया. युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

गुरुग्राम में सड़क हादसा: डंपर ने अचानक ब्रेक लगाया तो पीछे टकराई बस, चालक की मौत, 30 घायल

बस और डंपर की टक्कर से गुरुग्राम में सड़क दुर्घटना (road accident in gurugram) में 30 लोग घायल हो गए. वहीं चालक की इलाज के दौरान मौत गई है. बताया जा रहा है कि घटना ओवर टेकिंग के चलते हुई है.

Road Accident in Mahendragarh: महेंद्रगढ़ में दो बाइक सवार को ट्राले ने रौंदा, दोनों की मौत

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा (Road Accident in Mahendragarh) हो गया. तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक से जा रहे दो लोगों को कुचल दिया. हादसे में दोनों लोगों की मौत हो गई.

करनाल में पूर्व सरपंच हत्याकांड: पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

करनाल पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों ने गांव के पूर्व सरपंच सुखबीर की गोली मारकर हत्या (ex sarpanch murder case in karnal) की थी. पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है.

हरियाणा में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य, उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल, जानिए नया नियम

हरियाणा में पालतू कुत्तों के काटने के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है. कुत्ते पालने को लेकर सरकार ने नया कानून बनाने का फैसला किया है. अब सरकार के बिना अनुमति के कुत्ता पालने पर प्रतिबंध (haryana government bans keeping dogs) लगा दिया गया है.

मार्शल आर्ट्स की नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पानीपत की शिवानी ने जीता कांस्य

मार्शल आर्ट्स की नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता (Martial Arts Competition) में पानीपत की बेटी शिवानी ने कांस्य पदक जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. शिवानी के घर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया.