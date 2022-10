हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में होगा निपुण बाल रामायण का मंचन, जानें क्या होगा खास

हरियाणा शिक्षा विभाग 11 नवंबर को निपुण बाल रामायण (nipun bal ramayana competition) का मंचन करेगा. इसकी जानकारी विभाग ने सभी स्कूलों को भेज दी है. इस मंचन में पहली से 5वीं कक्षा के छात्र ही हिस्सा लेंगे.

दिवाली पर ग्रीन पटाखे चला सकेंगे हरियाणावासी, सामान्य पटाखों पर बैन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली ग्रीन पटाखों (green firecrackers sold in haryana) वाली होगी. सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध (crackers ban in haryana) रहेगा.

हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आज के नए रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

आदमपुर उपचुनाव: चुनावी सभा में नोट लेकर मुश्किल में फंसे भव्य बिश्नोई, चुनाव आयोग ने भेजा नेटिस

आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की मुश्किल बढ़ सकती है. चुनावी सभा के दौरान पैसा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने भव्य बिश्नोई (Election Commission notice to Bhavya Bishnoi) को नोटिस जारी किया है.

वाहनों की फिटनेस चेक करने के लिए हरियाणा में स्थापित होंगे 6 ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन

हरियाणा सरकार ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच हेतु प्रदेश में 6 ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन (Automated Vehicle Testing Station) स्थापित करेगी. यह स्टेशन अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, गुरुग्राम और रेवाड़ी में स्थापित किए जाएंगे. इन स्टेशनों पर लगभग 116 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है.

प्रो. रविंद्र खैवाल से बातचीत: पराली जलाने के मामले पंजाब में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान की पराली भी भारत में प्रदूषण के लिए हो सकती है जिम्मेदार

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले (Stubble Burning Cases in Haryana) को लेकर हमेशा सर्दियों के इस मौसम में चर्चा होती रहती है. इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने की बातें की जाती हैं.

फरीदाबाद के कार्तिक ने हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विस बीसीए कैटेगरी में किया टॉप, जानिए उनकी सफलता के मंत्र

फरीदाबाद के कार्तिक शर्मा ने हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विस की बीसीए कैटेगरी में टॉप किया है. कार्तिक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ ही ताऊ और पिता के दोस्त को दिया है. कार्तिक ने कहा कि उनके पिता का सपना था कि वह जज बने. 24 साल की उम्र में जज बनने वाले कार्तिक ने ईटीवी भारत से बातचीत की.

भिवानी में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, SHO की हालत गंभीर

भिवानी में पुलिस पर हमला (Attack on Police in Bhiwani) करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जाता है कि ये हमला हंसा नाम के बदमाश ने किया है. बदमाश के हमले में थान शहर एसएचओ गंभीर रूप से घायल हो गये. उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है.

हरियाणा में अब दो दिन और नहीं होगी सफाई, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने 3 दिन बढ़ाई हड़ताल

अपनी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में तथा सरकार की वायदाखिलाफी से नाराज संघर्षरत सफाई कर्मचारियों की मीटिंग वीरवार को रोहतक में संपन्न हुई. इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ (Municipal Employees Union) ने अपनी हड़ताल तीन दिन तक आगे बढ़ाने का फैसला किया.

कैथल में 2 लाख की रिश्वत लेते एसडीओ समेत तीन लोग गिरफ्तार

भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस टीम की गुहला चीका में लगातार कार्रवाई जारी है. कुरुक्षेत्र, कैथल विजीलेंस टीम ने गुहला चीका में बड़ी सफलता हासिल की है. बिजली विभाग गुहला के एसडीओ (SDO Arrested in Kaithal) और जेई सहित एक व्यक्ति 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये हैं.