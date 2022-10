आदमपुर उपचुनाव: गैर जाट भव्य बिश्नोई के सामने तीन जाट उम्मीदवार, जीत की चाभी गैर जाट मतदाताओं के पास

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव (Adampur Assembly by election) की बिसात बिछ चुकी है. सभी पार्टियों के उम्मीदवार विरोधियों को चारों खाने चित करने के लिए तैयार जोर आजमाइश में जुटे हैं. सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है.

हरियाणा कारागार नियम 2022 को कैबिनेट की मंजूरी, पंजाब जेल नियमावली की जगह होगा लागू

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बुधवार को पंजाब जेल नियमावली की जगह हरियाणा कारागार नियम 2022 (Haryana Prison Rules 2022 ) को मंजूरी दे दी गई. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.

हरियाणा में रिटायर्ड सीबीआई अधिकारी भी नियुक्त हो सकेंगे जांच अधिकारी

हरियाणा में अब सीबीआई के रिटायर्ट अधिकारी भी विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं. सरकार ने इस संबंध बनाये गये मापदंडों में संशोधन (Haryana Investigating Officer Criteria Amendment) करते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

रेप और हत्या के दोषी राम रहीम के सत्संग में हाजिरी लगा रहे बीजेपी नेता, करनाल की मेयर रेनू बाला फोन पर बोलीं- पिता जी आपका आशीर्वाद बना रहे

आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिन की पैरोल (Ram Rahim Parole) मिल गई. पैरोल मिलने के बाद राम रहीम लगातार ऑनलाइन सत्संग चला रहा है.

फतेहाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की टक्कर, हादसे मे 15 लोग घायल

फतेहाबाद में गांव अयाल्की के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की टक्कर (Tractor trolley and pickup collide in Fatehabad) हो गई. हादसे मे 15 लोग घायल हो गये. फतेहाबाद नागरिक अस्पताल मे ईलाज के लिए सभी घायलों को भर्ती कराया गया है.

पुलिस से मुठभेड़ के बाद 20 हजार का इनामी डकैत गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बुधवार को पुलिस के साथ एक इनामी डकैत की मुठभेड़ (Police miscreant encounter in Gurugram) हो गई. इस एनकाउंटर में पुलिस ने वांटेड डकैत को गिरफ्तार कर लिया है. उसके ऊपर लूट, चोरी और डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं.

सोनीपत में 9 हजार रुपये के लिए ड्राइवर की पीटकर हत्या, पिटाई का कथित वीडियो वायरल

सोनीपत में बहालगढ़ के पास स्थित कुंडू ट्रांसपोर्ट के मालिक पर एक ट्रक ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या (Driver beaten to death in Sonipat) करने का आरोप लगा है. हत्या के पीछे की वजह 9 हजार रुपये का लेनदेन बताया जा रहा है.

सूटकेस में युवती का शव मिलने का मामला: पति ही निकला हत्यारा, एक साल पहले किया था प्रेम विवाह

गुरुग्राम में सूटकेस में युवती का शव (girl dead body in suitcase gurugram) मिलने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या उसी के पति ने ही की थी.

यमुनानगर: पांसरा रेलवे फाटक के नजदीक जंगलों में मिली खून से लथपथ लाश

बुधवार को यमुनानगर के जंगल में शख्स का शव (man dead body found in yamunanagar) खून से लथपथ मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच करवाई गई.

हरियाणा में फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, लगातार दूसरे दिन भी बढ़े दाम

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.