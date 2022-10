एनआईए की टीम ने शराब माफिया राजू बसोदी को सोनीपत से किया गिरफ्तार

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (sidhu moose wala murder case) में एनआईए ने सोनीपत में गैंगस्टरों के कई ठिकानों पर छापेमारी की. जिसके बाद एनआईए की टीम ने शराब माफिया राजेश उर्फ राजू बसोदी को सोनीपत से गिरफ्तार किया.

बल्लभगढ़ में नशा तस्करों पर प्रशासन की कार्रवाई, अवैध घरों को बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त

बल्लभगढ़ की कलंदर कॉलोनी (kalandar colony ballabgarh) में प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर नामी नशा तस्कर सलमान और साइना के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर (bulldozer action on drug smugglers) चलाया.

भूमि की पूरी पैमाइश करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा- कैबिनेट मंत्री

करनाल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है. जिसने अपनी पूरी भूमि की पैमाइश (land measurement completed in haryana) कर ली है.

तो इस डर से पानीपत में पार्टी सिंबल पर जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ना चाहती बीजेपी

इस बार हरियाणा में पंचायती राज चुनाव (panchayat election in Haryana) तीन चरणों में होगा. पहले चरण में 9 जिलों को चुना गया है. जिसमें जिला परिषद चुनाव के लिए 30 अक्तूबर को मतदान होगा.

वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के लिए स्पेन एंबेसी ने नहीं दिया हरियाणा के पहलवानों को वीजा, खिलाड़ियों में रोष

इस बार स्पेन में अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप (world wrestling championships in spain) का आयोजन होगा, लेकिन स्पेन एंबेसी ने हरियाणा के ज्यादातर पहलवानों का वीजा देने से मना कर दिया है.

अंबाला कैंट बस अड्डे के महिला शौचालय में मिला नवजात

अंबाला कैंट बस अड्डे के महिला शौचालय में नवजात (newborn baby found in ambala) मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया.

भिवानी के कुनाल का न्यायायिक सेवा में हुआ चयन, बधाइयों का लगा तांता

जुडिशियल द्वारा घोषित किए गए परीक्षा परिणाम (judicial exam result) में भिवानी के कुनाल सोनी का चयन हुआ है. परीक्षा परिणाम में पास होने पर कुनाल के परिजनों में खुशी का माहौल है.

हरियाणा में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानें कीमतों में कितना हुआ बदलाव

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

पंजाब विश्विद्यालय छात्र संघ चुनाव में इनसो की शानदार जीत, पीयू में महासचिव, सेक्टर 46 राजकीय महाविद्यालय में पूरा पैनल विजयी

पंजाब विश्विद्यालय छात्र संघ चुनाव (Punjab University Student Union Election) में जेजेपी के छात्र संगठन इनसो ने भारी जीत हासिल की है. पीयू में जहां महासचिव पद पर इनसो उम्मीदवार ने जीत हासिल की वहीं सेक्टर 46 राजकीय महाविद्यालय चंडीगढ़ में पूरा पैनल इनसो का विजयी रहा.

एशियन एथलीट प्रतियोगिता कुवैत: डिस्कस थ्रो में चरखी दादरी के अतुल साहू ने जीता गोल्ड मेडल

कुवैत में आयोजित एशियन एथलीट प्रतियोगिता (asian athlete competition in kuwait) में चरखी दादरी के 17 वर्षीय अतुल साहू ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है.