तो इस डर से पानीपत में पार्टी सिंबल पर जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ना चाहती बीजेपी

इस बार हरियाणा में पंचायती राज चुनाव (panchayat election in Haryana) तीन चरणों में होगा. पहले चरण में 9 जिलों को चुना गया है. जिसमें जिला परिषद चुनाव के लिए 30 अक्तूबर को मतदान होगा.

वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के लिए स्पेन एंबेसी ने नहीं दिया हरियाणा के पहलवानों को वीजा, खिलाड़ियों में रोष

इस बार स्पेन में अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप (world wrestling championships in spain) का आयोजन होगा, लेकिन स्पेन एंबेसी ने हरियाणा के ज्यादातर पहलवानों का वीजा देने से मना कर दिया है.

भिवानी के कुनाल का न्यायायिक सेवा में हुआ चयन, बधाइयों का लगा तांता

जुडिशियल द्वारा घोषित किए गए परीक्षा परिणाम (judicial exam result) में भिवानी के कुनाल सोनी का चयन हुआ है. परीक्षा परिणाम में पास होने पर कुनाल के परिजनों में खुशी का माहौल है.

हरियाणा में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानें कीमतों में कितना हुआ बदलाव

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

पंजाब विश्विद्यालय छात्र संघ चुनाव में इनसो की शानदार जीत, पीयू में महासचिव, सेक्टर 46 राजकीय महाविद्यालय में पूरा पैनल विजयी

पंजाब विश्विद्यालय छात्र संघ चुनाव (Punjab University Student Union Election) में जेजेपी के छात्र संगठन इनसो ने भारी जीत हासिल की है. पीयू में जहां महासचिव पद पर इनसो उम्मीदवार ने जीत हासिल की वहीं सेक्टर 46 राजकीय महाविद्यालय चंडीगढ़ में पूरा पैनल इनसो का विजयी रहा.

हरियाणा में जेल ठेकेदार मुकेश राठी के घर NIA की रेड, एक करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, पाकिस्तान से फंडिंग का शक

अंबाला में NIA ने मुकेश राठी के घर रेड मारी (NIA raid in Ambala) है. छापेमारी के दौरान एनआईए को लगभग 1 करोड़ 17 लाख रुपये और बड़ी संख्या में मोबाइल सिम मिले हैं. राठी पर पाकिस्तान कनेक्शन का शक जताया जा रहा है.

जेजेपी नेता मोहसिन चौधरी बने हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन

जेजेपी नेता मोहसिन चौधरी हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं. उन्हें यह जिम्मेदारी सर्वसम्मति के साथ सौंपी गई है.

पानीपत में प्रदूषण को लेकर नहीं हो रहा काम, ग्रेप का भी नहीं दिख रहा असर, चोरी छिपे चल रही कोयला फैक्ट्री

पानीपत में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. जिले की हवा लगातार खराब होती जा रही है. जिले में एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले 5 दिन से पानीपत जिला प्रदेश में लगातार तीसरे से चौथे स्थान पर सबसे प्रदूषित शहरो में बना हुआ है.

लुवास की नई उपलब्धि: गायों में सरोगेसी तकनीक से केवल बछड़ी पैदा कराने का प्रयोग सफल, आवारा सांडों से मिल सकती है निजात

पशुपालन और दूध उत्पादन में हरियाणा भारत के नंबर वन राज्यों में से एक है. आधुनिक तकनीक और उपकरण अपनाने के बाद इस श्रेत्र में नई क्रांति आई है. लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) हिसार में नई तकनीक स्थापित करने के लिए लैब तैयार की गई है.

रोहतक DSP का कैंसर से निधन, पुलिस जवानों ने सलामी के साथ दी अंतिम विदाई

रोहतक में कैंसर से पीड़ित डीएसपी का निधन हो (Rohtak DSP Vinod Kumar passes away) गया. DSP के निधन पर सभी अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धाजंलि दी. पुलिस जवानों ने पूरे सम्मान के साथ डीएसपी विनोद कुमार को सलामी देकर अंतिम विदाई दी.