हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी

हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है. सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Haryana Dearness Allowance 2022) 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2022 से होगा लागू.

आदमपुर उपचुनाव को लेकर हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक

हरियाणा आदमपुर उपचुनाव सहित कई अहम मुद्दों को लेकर आज चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, संदीप सिंह सहित कई विधायक मौजूद रहे.

हरियाणा के मुख्य सचिव ने 7 देशों के राजदूतों के साथ की अहम बैठक, सीएम खट्टर भी रहे मौजूद

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 7 देशों के राजदूतों के साथ एक अहम बैठक (Ambassador of seven countries in Chandigarh) की. बैठक में राजदूतों ने हरियाणा सरकार की शुरू की गई निवेश को लेकर अनुकूल नीतियों और अनूठी पहलों की सराहना की. बैठक में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई.

NIA Raid in Haryana: 15 साल की उम्र में चाचा की हत्या करके रखा अपराध की दुनिया में कदम, जानिए शूटर अक्षय पलड़ा की कहानी

शार्प शूटर अक्षय पलड़ा के घर और उसके ठिकानों पर मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने छापा (NIA Raid in Haryana) मारा. शूटर अक्षय सोनीपत के पलड़ा का रहने वाला है. लॉरेंस गैंग के इस शूटर की कहानी बेहद फिल्मी और सनसनीखेज है.

किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों का मामला: भाकियू ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान

कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय मीटिंग (bharatiya kisan union meeting in kurukshetra) हुई. इस बैठक में फैसला किया गया कि अगर सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए तो अंबाला में रोल रोको आंदोलन किया जाएगा.

दस हजार रुपये की रिश्वत लेता वकील गिरफ्तार, सोनीपत विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई

मंगलवार को सोनीपत विजिलेंस टीम (sonipat vigilance team ) ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते वकील (lawyer taking bribe in sonipat) को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया है.

Suicide in Panipat: अहोई व्रत पर लाई साड़ी मां को पसंद नहीं आई तो बेटे ने लगा ली फांसी

पानीपत में युवक ने आत्महत्या कर (Suicide in Panipat) ली. आत्महत्या की वजह साड़ी बताई जा रही है, जो मृतक युवक अपनी मां के लिए लाया हुआ था, लेकिन मां को पसंद नहीं आई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

यमुनानगर में भावी सरपंच उम्मीदवार के घर पर फायरिंग, खौफ में ग्रामीण, चुनाव नहीं लड़ेगी महिला

हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) धीरे-धीरे खूनी रूप लेता जा रहा है. दरअसल यमुनानगर के बाल छप्पर गांव में देर रात उस वक्त दहशत मच गई, जब अज्ञात बदमाशों ने सरपंच पद के दावेदार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग (firing on sarpanch candidate house) कर दी.

करवाचौथ के दिन की लव मैरिज, दो दिन बाद पति के सामने लगा लिया मौत को गले

पानीपत में एक नवविवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर (Newlyweds commit suicide in Panipat) ली. जहर खाने से पहले उसने एक पत्र लिखा. बता दें कि मृतका ने करवाचौथ के दिन परिवार वालों की मर्जी के बगैर कोर्ट मैरिज की थी.

इस दिन होगा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन, परीक्षार्थी नोट कर लें तिथि

हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथियों में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है. 12 और 13 नवंबर की बजाए 13 व 14 नवंबर को एचटेट परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है.