AAP को झटका: हलका अध्यक्ष और प्रवक्ता ने छोड़ी पार्टी, गलत उम्मीदवार उतारने का लगाया आरोप

आदमपुर उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कई सालों से काम करने वाले हलका अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा और प्रवक्ता अमनदीप टांडी ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी (AAP Assembly President left Party) छोड़ दी है.

आदमपुर उपचुनाव के लिए हिसार पुलिस ने मांगी अतिरिक्त फोर्स, इस बार बढ़ाये गये अतिसंवेदनशील बूथों की संख्या

हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल आदमपुर विधानसभा (Adampur assembly by election) में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है. चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हिसार पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स की मांग की है.

चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, रोडवेज की 13 सौ नई बसों की खरीद को मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक (high power purchase committee meeting) हुई. बैठक में सीएम मनोहर ने 13 सौ बसों की खरीद को मंजूरी दी है.

सीएम कार्यालय में फेरबदल, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी देवेंद्र सिंह को सौंपा गया सीएम विंडो प्रभार

सीएम कार्यालय में विभागों का फेरबदल (departments reshuffle in cm office) हुआ है. सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई जिम्मेदारी दी है.

हरियाणा में सुपर एनडीए लेवल-1 परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानिए तारीख और नियम

हरियाणा में सुपर एनडीए परीक्षा (Super NDA Exam in Haryana) के लिए कुल 6 हजार छात्रों ने आवेदन किया था, जिनमें 3600 बच्चे आवेदन के योग्य पाए गए. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की सूची जारी कर दी गई है.

महेंद्रगढ़ में नशा कारोबारी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने दो मंजिला घर ढहाया

अपराधियों पर हरियाणा में बुलडोजर की कार्रवाई (bulldozer action in haryana) की जारी है. सोमवार को महेंद्रगढ़ में नशे का कारोबार करने वाले बदमाश के घर पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर पीला पंजा चलाया.

यमुनानगर में लूट के बाद जानलेवा हमला, 2 PGI रेफर, CCTV में कैद वारदात

यमुनानगर में तीन बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम (Robbery in Yamunanagar) दिया है. लूट करने के साथ ही बदमाशों ने परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला भी किया.

लोन दिलवाने के नाम पर साढ़े 14 लाख की ठगी का मामला, छठा आरोपी गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र में युवक से साढ़े 14 लाख रुपये की ठगी (cheating on getting loan in pehowa) मामले में पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले में पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा के सागर शर्मा ने जीता गोल्ड, परिजनों ने जाहिर की खुशी

अहमदाबाद में संपन्न हुई नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में टीम इवेंट में हरियाणा के लिए फरीदाबाद के खिलाड़ी सागर शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है. सागर का यह चौथा गोल्ड मेडल है. गोल्ड मेडल जीतने पर सागर के घर में खुशी का माहौल है.

इस बार 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवाचौथ का त्योहार, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

हर सुहागिन महिला को करवा चौथ (Karwa Chauth 2022) व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है. हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है. इस साल करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है.