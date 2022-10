हरियाणा में दो चरण में होंगे पंचायत चुनाव, ये है पहले चरण में 10 जिलों की वोटिंग का शेड्यूल

हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है. पहले चरण में हरियाणा के 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे. दूसरे जिलों में चुनाव की घोषणा बाद में होगी. पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है.

हरियाणा में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद लोगों ने जताई खुशी, कहा- विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

भिवानी: हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) की घोषणा हो चुकी है. हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर चुनाव होंगे. जबकि सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे.

आदमपुर उपचुनाव: सतेंद्र सिंह होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, सुशील गुप्ता ने किया ऐलान

सतेंद्र सिंह आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार (Aam Aadmi Party candidate Satendra Singh) होंगे. शुक्रवार को हरियाणा प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता ने इसकी घोषणा की. इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को आना था लेकिन उनका दौरा कैंसल हो गया.

राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती बाहर होने पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने जताई नाराजगी, बोले- खिलाड़ियों पर पड़ेगा असर

साल 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर (wrestling out of commonwealth games) कर दिया गया है. इससे हरियाणा के पहलवानों में खासा रोष है. पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी इसपर निराशा जताई है.

हरियाणा पुलिस ने यूपी में किया अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी संख्या में असलहा बरामद

नूंह पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर उससे गहनता से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने यूपी के झुप्पा गांव में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री (Nuh Police raid in illegal arms factory) की जानकारी दी.

फतेहाबाद में किसानों ने लघु सचिवालय का किया घेराव, बारिश से खराब फसल के मुआवजे की मांग

फतेहाबाद में किसानों ने 25 सितंबर की बरसात में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय का घेराव किया. विरोध करते हुए किसानों (Farmers protest in Fatehabad) ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, बेटे ने ही की थी पिता की हत्या

गुरुग्राम में ब्लाइंड मर्डर (blind murder in gurugram) की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की थी.

Bulldozer action in Haryana: बदमाशों में दिखा बुलडोजर का खौफ, मोस्टवांटेड ने किया सरेंडर

हरियाणा के नूंह में बदमाशों बुलडोजर का खौफ देखा जा (Bulldozer action in Nuh) रहा है. बुलडोजर चलने के डर से बदमाश अब खुद सरेंडर करते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला नूंह का है. जहां महूं गांव के मोस्टवांटेड अपराधी जैकम खुद को आत्मसमर्पित कर दिया है.

Fire news in karnal: कोचिंग सेंटर में रखे गए अवैध पटाखों में लगी भीषण आग, सदर बाजार में मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक त्योहारी सीजन में प्रतिबंध के बावजूद गैर कानूनी तरीके से सदर बाजार इलाके में स्थित राघव कोचिंग सेंटर में पटाखों का जखीरा रखा गया (Fire in illegal firecracker warehouse) था. शुक्रवार को अचानक इस पटाखों के स्टॉक में आग लग गई.

Murder In Panipat : 2 माह पहले हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या

पानीपत के कुलदीप नगर में 24 साल के युवक की हत्या कर दी गई. करीब 2 महीने पहले हुई मामूली हाथापाई का कलयुगी दोस्त ने बदला (Youth kills friend to take revenge for slap) लिया. साथ में सो रहे दोस्त की बेरहमी से हत्या (Murder In Panipat) करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.