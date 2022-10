हरियाणा बीजेपी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी पंचायती राज चुनाव- ओपी धनखड़

गुरुवार को पंचकूला में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक (haryana bjp meeting In panchkula) हुई. बैठक में हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया. बीजेपी ने हरियाणा में पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ने का फैसला किया है.

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव: कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मिल सकता है बीजेपी से टिकट

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव (adampur assembly by election) को लेकर पंचकूला में बीजेपी की बैठक हुई. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि बैठक में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा हुई है.

राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान मामला, हरियाणा के गृहमंत्री बोले- माफी मांगे उदित राज

कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित बयान पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया (anil vij on udit raj controversial statement) दी है. इसके अलावा विज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा.

मानेरस भूमि अधिग्रहण मामला: किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्कामुक्की, हिरासत में सैकड़ों किसान

मानेरस भूमि अधिग्रहण मामले में गुरुवार को गुरुग्राम में किसानों ने प्रदर्शन (farmers protest in gurugram) किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजदू रहीं. जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच शुरू किया तो पुलिस और किसानों के बीच धक्कामुक्की देखने को मिली.

कुरुक्षेत्र मे पराली जलाने के मामले में 10 किसानों का चालान, 25 हजार रुपये जुर्माना

हरियाणा में एक बार फिर पराली जलाने के मामले आने शुरू हो गये हैं. धान की फसल काटने के बाद किसान पराली में आग लगा रहे हैं. कुरुक्षेत्र में पराली जलाने के मामले (stubble burning in kurukshetra) में कृषि विभाग ने 10 किसानों पर जुर्माना लगाया है.

मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी, जानें कैसी है उनकी तबीयत

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी तबीयत को लेकर डॉक्टर्स ने हेल्थ बुलेटिन (mulayam singh yadav health bulletin) जारी किया है.

फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की मौत का मामला: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस

फरीदाबाद के एक अस्पताल में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान चार लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस भेजा है. मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जवाब मांगा है.

हरियाणा के सफाई कर्मचारियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, इन मांगों को लेकर रोष

प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के विरोध की रणनीति की तैयारी की है. नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अबकी बार भाजपा प्रदेश से बाहर होगी.

Panipat Crime News: रामलीला देखकर घर लौट रहे युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार

समालखा की भडभुजा वाली गली में शनिवार की रात रामलीला देखकर घर लौट रहे युवक की चाकू और सुए से गोदकर हत्या (Youth Murder in Panipat) के मामले में नामजद फरार चल रहे 4 आरोपियों को सीआईए वन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

रेवाड़ी में दो सगे भाईयों पर तलवार से हमला, बदमाशों ने फायरिंग भी की

गुरुवार को रेवाड़ी के बावल में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े दो सगे भाईयों पर जानलेवा हमला (two real brothers beaten up in rewari) कर दिया. बदमाशों ने दोनों सगे भाईयों पर तलवारों से हमला किया.

हरियाणा में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, 11 आरोपी गिरफ्तार, बैंक कर्मचारी बन करते थे ठगी

गुरुवार को फरीदाबाद पुलिस ने साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार (cyber thug gang busted in faridabad) किया. ये आरोपी क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे.