हरियाणा में रावण दहन के दौरान हादसा: लोगों को ऊपर गिरा जलता हुआ पुतला, कई घायल

यमुनानगर में रावण दहन (ravan dahan in yamunanagar) के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां जलता हुआ रावण का पुतला लोगों पर जा गिरा (ravan effigy fell on people in yamunanagar). इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है.

फतेहाबाद में कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं खड़ा हो पाया रावण, लेटे हुए पुतले का ही करना पड़ा दहन

फतेहाबाद: हुडा सेक्टर में रावण दहन के दौरान दशहरा कमेटी को फजीहत का सामना करना पड़ा. दरअसल फतेहाबाद में लाख जतन के बाद भी रावण के पुतले को खड़ा (ravana effigy not stand in fatehabad) नहीं किया जा सका.

दशहरे के त्योहार पर रोहतक में नवीन जयहिंद ने लगाया रावण दरबार, हरियाणा सरकार पर किया कटाक्ष

दशहरे के त्योहार पर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने बुधवार को रोहतक में रावण दरबार (ravan darbar in rohtak) लगाकर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया.

हरियाणा में रावण की पोशाक को लेकर विवाद, कारीगरों ने तिरंगे के रंग में रंगा पुतला

करनाल के घरौंडा में रावण दहन से पहले ही विवाद (controversy over ravan dress in gharaunda) हो गया. दरअसल कारीगरों ने रावण की पोशाक तिरंगे के रंग की बना दी.

सोनाली फोगाट के परिवार में मतभेद! बहन बोली- हर हाल में लडूंगी चुनाव, भाई ने बीजेपी पर जताया भरोसा

आदमपुर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सोनाली फोगाट के परिवार ने बुधवार को धन्यवादी सभा कर शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान बीजेपी की दिवंगत नेता सोनाली फोगाट के परिवार में मतभेद (differences in sonali phogat family) देखने को मिला.

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव पर पंचकूला में रणनीति बनाएगी बीजेपी, पंचायत चुनाव पर भी चर्चा

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव (adampur assembly by election) को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसी के तहत गुरुवार को पंचकूला में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होगी.

7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठक, आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को तैयार करेंगे रणनीति

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव (adampur assembly by election) को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में 7 अक्टूबर को कांग्रेस चंडीगढ़ में बैठक करेगी.

Clerk Kidnaping Case: ऑनलाइन गेम्स में 21 लाख रुपये गंवाकर रची अपने अपहरण की साजिश, ऐसे हुआ खुलासा

रहस्मय ढंग से लापता हुए रक्षा मंत्रालय के क्लर्क सुभाष की बरामदगी के बाद एसआईटी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए (SIT investigation Defense Ministry Clerk Case) है. जांच में सामने आया कि उसके खाते से जो 21 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन हुई वो 3 महीने के दौरान उसने ऑनलाइन एप पर खेले जुए में लुटाई थी.

पानीपत में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग, प्रशासन ने आसपास बने घरों को कराया खाली

बुधवार को दशहरे के त्योहार पर पानीपत में कबाड़ के गोदाम में आग (fire in junk warehouse in panipat) लग गई. वार्ड नंबर 3 पचरंगा बजार की लूसी वाली 5 फुट की गली में बने कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी.

परगट सिंह से फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार, विदेश में रहने वाले चचेरे भाई को फंसाने के लिए बनाया था प्लान

कुरुक्षेत्र के गोताखोर परगट सिंह से फिरौती (pargat singh ransom case) मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान नवजोत सिंह के रूप में हुई है जो करनाल का रहने वाला है.