रोचक हुई आदमपुर उपचुनाव की लड़ाई, BJP से टिकट पाने के लिए ताल ठोकने की तैयारी में सोनाली का परिवार

आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव (Adampur Assembly Seat By Election) की तारीखों का ऐलान हो चुका है. ऐसे में यहां सियासी पारा चढ़ने लगा है. दरअसल सोनाली फोगाट के परिवार ने बीजेपी का टिकट पाने के ताल ठोकना शुरू कर दिया है.

भूपेंद्र हुड्डा की चुनौती के चक्रव्यूह में फंसे कुलदीप बिश्नोई, जानिए क्यों मुश्किल में है 54 साल पुराना गढ़ आदमपुर

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव (Adampur assembly seat by election) की घोषणा होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये तीसरा उपचुनाव हो रहा है.

Clerk Kidnaping Case: ऑनलाइन गेम्स में 21 लाख रुपये गंवाकर रची अपने अपहरण की साजिश, ऐसे हुआ खुलासा

रहस्मय ढंग से लापता हुए रक्षा मंत्रालय के क्लर्क सुभाष की बरामदगी के बाद एसआईटी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए (SIT investigation Defense Ministry Clerk Case) है. जांच में सामने आया कि उसके खाते से जो 21 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन हुई वो 3 महीने के दौरान उसने ऑनलाइन एप पर खेले जुए में लुटाई थी.

Anil Dhantori quits Congress: पूर्व विधायक अनिल धंतौड़ी ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, ज्वाइन करेंगे भाजपा

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद से पूर्व विधायक अनिल धंतौड़ी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है. अनिल धंतौड़ी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना त्याग पत्र भेजा है.

अभय चौटाला ने खट्टर सरकार पर कसा तंज, बोले- जंगल सफारी के साथ कैसिनो खोलने की परमिशम भी जारी करे सरकार

इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को हरियाणा में जंगल सफारी के साथ- साथ कैसिनों खोलने का परमिशन भी जारी करना चाहिए.

युवराज सिंह, मुनमुन दत्ता और युविका चौधरी पर दर्ज एससी-एसटी मामला: हांसी पुलिस ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट

क्रिकेटर युवराज सिंह, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता और अभिनेत्री युविका चौधरी के द्वारा अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में एससी एसटी के तहत मामला दर्ज है.

Dussehra 2022: अंबाला में आज जलेगा 125 फीट ऊंचा रावण, पुतले में 1 लाख ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल

असत्य पर सत्य की जीत का दिन विजयदशमी 2022 इस बार भी शहर के लोगों के लिए खास है. यहां देश के सबसे ऊंचे रावण का दहन (India Highest Ravan Dahan) आज किया जाएगा. लंकेश्वर को जलाने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया.

हरियाणा में अगले 3 दिन तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम, आज रावण दहन में खलल डाल सकती है बारिश

हरियाणा से अब मानसून की विदाई होने वाली (Haryana Weather Update) है. अब राज्य में बारिश होने के कम ही आसार हैं. मौसम विभाग की माने तो आज हरियाणा में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं आने वाले तीन चार दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

Petrol Diesel Price In Haryana: दशहरा पर्व पर आई खुशखबरी, पेट्रोल-डीजल के दाम में आई कमी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी होते हुए भी सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती की है. हरियाणा में पेट्रोल-डीजल की कीमत में आज 24-23 पैसे की कटौती हुई है.

पंचकूला के स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र में हर खेल के खिलाड़ियों के लिए बनेगा एक्सरसाइज प्लान

पंचकूला के स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र (sports injury rehabilitation center in panchkula) में हर खेल के अनुसार एक्सरसाइज प्लॉन (exercise plan schedule for every sport players) बनाया जाएगा.