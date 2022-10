कुमारी शैलजा बोलीं- मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को मिलेगी नई दिशा और नई ऊर्जा

हरियाणा कांग्रेस (haryana congress) की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा शनिवार को करनाल पहुंची. दरअसल वे कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची थी. इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की.

स्कूलों को बंद करने के खिलाफ आदमपुर हल्के में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की शिक्षा अधिकार पंचायत आज

आदमपुर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जोर आजमाइश में जुट गई है. केजरीवाल के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आज हिसार आने वाले हैं. सिसोदिया आदमपुर में शिक्षा का अधिकार पंचायत करेंगे.

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान, बोले- शिक्षा के भगवाकरण में बुराई नहीं

सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा में पांच हजार स्कूल बंद करने को लेकर आम आदमी पार्टी के आंदोलन पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सब झूठ है. हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया, बल्कि शिक्षा में सुधार को लेकर स्कूलों को मर्ज किया है.

हरियाणा में धान की खरीद शुरू, मंडियों में लगा किसानों का जमावड़ा

हरियाणा में धान खरीद को लेकर आज से कार्रवाई शुरू कर दी गई (Paddy Procurement Started In Haryana) है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर अलर्ट मोड पर है.

Gohana Crime News: गोहाना में टीचर की हत्या, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज

सोनीपत के गोहाना में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का कर दी (Murder In Gohana) गई. जानकारी के अनुसार टीचर रोहतक से कोचिंग पढ़ाकर वापस घर लौट रहा था.

भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रोफेसर पर लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप

भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर कक्षा में अश्लील भाषा का प्रयोग करने लगाया आरोप लगाया है. छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर को टर्मिनेट करने की मांग कर रही हैं.

VP यादव होंगे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

वेद प्रकाश यादव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन (New Chairman of the Haryana Education Board) होंगे. वे पहले हरियााण विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वाईस चेयरमैन रह चुके है.

आदमपुर में बढ़ा कांग्रेस का कुनबा, पूर्व जिला परिषद सदस्यों सहित सैंकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन

आदमपुर में हरियाणा कांग्रेस का कुनबा अब और मजबूत हो गया है. शनिवार को आदमपुर हलके से पूर्व जिला परिषद सदस्यों, पार्षदों, पंच, सरपंचों व अलग-अलग संगठनों के पदाधिकारियों समेत सैंकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थामा.

vegetable price in haryana: मौसम के साथ सब्जियों के भाव में उतार चढाव जारी, जानें मंडी रेट

हरियाणा में बारिश की वजह से फलों और सब्जियों के दाम में बढ़ोत्तरी हो गई है. इसके साथ ही अनाजों में दाल, चावल,गेंहू में के दामों में भी इजाफा हुआ है. इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है.

