हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र: डिप्टी सीएम बोले- दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पलवल स्टेट हाईवे

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन है. आज विधायक सरकार से 55 सवाल पूछेंगे. सत्र के दौरान मुआवजे और बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर बहस होगी. इसके अलावा ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला पिछले बजट सत्र में सभी विभागों को आवंटित बजट की जानकारी पूछेंगे.

Monsoon In Haryana: करीब डेढ़ लाख एकड़ में खराब हुई कपास की फसल, किसानों ने की मुआवजे की मांग

हरियाणा में मानसून (Monsoon In Haryana) की बारिश खेत खलिहानों के लिए आफत बन गई है. खेत तालाबों में तब्दील हो गए हैं. तालाबों का ओवरफ्लो पानी घरों में घुस रहा (Waterlogged In Hisar) है.

CWG 2022: भारत लौटने पर सीधा अखाड़े में पहुंचे नवीन मलिक, कोच का लिया आशीर्वाद, शुरू की प्रैक्टिस

19 साल के नवीन मलिक मंगलवार को अपने वतन वापस लौट आए हैं. नवीन सोनीपत पहुंचते ही सबसे पहले अपने घर जाने के बजाय अखाड़े पहुंचे. यहां उन्होंने अपने कोच का आशीर्वाद (Naveen Malik Welcomed In Sonipat) लिया.

Domestic Violence In Haryana: जज के गनमैन ने पत्नी को गोली मारी

Sonipat Crime News: हरियाणा के सोनीपत जिले में पुलिस के जवान ने घरेलू कलह में पत्नी को गोली (Firing In Sonipat) दी. हरियाणा पुलिस का ये जवान और उसका परिवार सोनीपत के लघु सचिवालय में बने मकान में रहता है.

समालखा में करंट लगने से दो युवकों की मौत, दो गंभीर रूप से झुलसे

समालखा में देर शाम बड़ा हादसा हो गया. यहां करंट लगने से दो सगे भाईयों की मौत (two youths died in samalkha) हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए. दोनों मृतकों के शव को पानीपत सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है.

मशीन में दुपट्टा फंसने से सफाईकर्मी की मौत, कंपनी मालिक व सुपरवाइजर पर केस दर्ज

हरियाणा के रेवाड़ी में बुधवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में एक महिला सफाई कमर्चारी की मौत हो (Accident In Rewari ) गई. महिला सफाई कर्मचारी की मौत मशीन में दुपट्टा फंसने के बाद हुई है. महिला रेवाड़ी के एक मेटल कंपनी में सफाई कर्मचारी का काम करती थी.

गुरुग्राम में शराब के ठेके पर लूट, CCTV में कैद हुई घटना

देवीलाल कॉलोनी में एक शराब के ठेके पर 10 से 15 युवकों ने घुसकर लाठी-डंडो के बल पर जमकर उत्पात मचाया. ठेके में तोड़फोड़ कर 1 लाख 45 हजार रुपये लूटकर (Robbery on liquor shop in Gurugram) फरार हो गए.

Lumpy skin disease in Haryana: लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए सरकार ने मंगाया गोट पॉक्स वैक्सीन के 5 लाख डोज

हरियाणा में लंपी स्किन बीमारी (Lumpy skin disease in Haryana) से निपटने के लिए सरकार हरकत में आ गई है. सरकार ने लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए शुरुआती तौर पर 5 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन के ऑर्डर दिये हैं.

12 साल का छात्र बना एक दिन का शैडो सीटीएम, आधिकारी बन दिए निर्देश

हरियाणा के चरखी दादरी में 12 साल के बैडमिंटन खिलाड़ी मनीष मंगलवार को एक दिन का सीटीएम (Student Became CTM For A Day in Charkhi Dadri) बना. दादरी के सीटीएम नरेंद्र कुमार ने मनीष को अपनी सीट पर बैठाया

Nari Shakti Anita Kundu : हरियाणा की वो छोरी जिसने तीन बार एवरेस्ट को बौना साबित कर दिया

आजादी का अमृत महोत्सव उन महिलाओं के जिक्र के बगैर अधूरा है जिन्होंने देश का नाम रोशन करने में अपनी सीमाओं को लांघा है. नारी शक्ति (Nari Shakti) की कहानी में हरियाणा की उस बेटी के बारे में जानिये जिसके हौसले के आगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बार-बार झुक गई.