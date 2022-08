कांग्रेस में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह

सोमवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह कांग्रेस में शामिल (sampat singh joins congress) हो गए हैं. प्रोफेसर संपत सिंह हरियाणा वित्त मंत्री रह चुके हैं. अब उनका मुकाबला कुलदीप बिश्नोई के साथ देखा जा रहा है.

हरियाणा में पचंयाती राज चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की जिला प्रभारियों की लिस्ट

हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिला प्रभारियों की लिस्ट (bjp released district in charges list) जारी की है. जानें किस मंत्री और नेता को किस जिले का प्रभारी बनाया गया है.

बिजली बिल संशोधन का कर्मचारियों ने किया विरोध, मांगे न मानने पर आंदोलन की दी चेतावनी

बिजली बिल संशोधन 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन (Employees protest against electricity bill) किया. कर्मचारियों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं.

एनएच-44 पर धंसी सड़क का प्रशासन ने किया Temporary जुगाड़, स्थाई मरम्मत बाकी, खतरा बरकरार

पानीपत में खस्ताहाल पड़े एनएच-44 की सुध (National highway bad condition in panipat) आखिरकार प्रशासन ने ले ली है. ईटीवी भारत द्वारा खबर चलाने के बाद प्रशासन ने अपनी फजीहत से बचने के लिए आनन-फानन में इसका अस्थाई समाधान किया है.

देखरेख के अभाव में खंडहर बना राजा नाहर सिंह स्टेडियम, 2022 तक भी पूरा नहीं हुआ काम

एक समय में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों के लिए मशहूर फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह स्टेडियम (Raja Nahar Singh Stadium Faridabad) इन दिनों अपनी बदहाली पर रो रहा है. पिछले काफी समय से ये स्टेडियम खंडहर बना हुआ है.

सोनीपत के नागरिक अस्पताल में मरीजों को परोसा गया कीड़ों वाला खाना, सामने आया वीडियो

सरकारी अस्पताल सोनीपत (civil hospital sonipat) में रसोई संभालने वाले कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. सुबह जब मरीजों को खाने के लिए दलिया दिया गया तो उसमें से कीड़े निकले.

रेलवे ट्रैक पर खेलते हुए ट्रेन की चपेट में आया बच्चा, सिर के हुए दो टुकड़े, मौके पर मौत

पानीपत बाबरपुर अनाज मंडी में रेलवे ट्रैक पर खेल रहा बच्चा ट्रेन (child dies after being hit by train) की चपेट में आ गया. जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ट्रेन की चपेट में आने से बच्चे के सिर के दो टुकड़े हो गए.

Lumpy disease in Karnal: लंपी बीमारी के प्रकोप से पशुपालकों की बढ़ी चिंता, जानें लक्षण और बचाव के उपाय

हरियाणा के करनाल में लंपी डिसीज का प्रकोप बना (Lumpy disease outbreak in Karnal) हुआ है. लंपी डिसीज की वजह से पशुपालकों की चिंता भी बढ़ती जा रही है. पशुपालकों को अब अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता सताने में लगी है.

चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में खुला झंडा बिक्री केंद्र, 27 रुपए में मिलेगा राष्ट्रीय ध्वज

चंडीगढ़ स्थित हरियाणा (flag sales center at Haryana Secretariat) सचिवालय में झंडा बिक्री केंद्र खोला गया. जहां से चंडीगढ़ के लोग तिरंगे को खरीद कर अपने घरों पर लहरा सकते हैं.

खेल में क्यों बजता है हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका, ये हैं 5 बड़ी वजह

जब देश में खेलों की बात होती है तो हरियाणा का नाम पहले नंबर पर आता है. देश का छोटा सा राज्य हरियाणा बड़े-बड़े राज्यों से बहुत आगे रहता है. हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर स्तर पर देश का मान हमेशा ऊंचा किया है. दंगल का मैदान हो या बॉक्सिंग की रिंग.