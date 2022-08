CWG 2022: बॉक्सिंग में नीतू ने स्वर्ण पदक जीता

22वें राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games 2022) में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. बॉक्सिंग में महिलाओं के 45-48 किग्रा भारवर्ग में नीतू घणघस ने स्वर्ण पदक जीत लिया है. उन्होंने फाइनल मैच में इंग्लैंड की डेमी जाडे को 5-0 से हराया.

CWG 2022: नीतू के बाद अमित पंघाल ने भी जीता स्वर्ण

22वें राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games 2022) में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के दसवें दिन रविवार को भारत को बॉक्सिंग का दूसरा गोल्ड मिल गया है. नीतू के बाद अमित पंघाल ( 51 Kg) ने इंग्लैंड के मैक्डोनाल्ड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता.

CWG 2022: मेडल का रंग बदलकर बॉक्सर अमित पंघाल ने मां से किया वादा निभाया, खीर चूरमा से होगा स्वागत

भारत के स्टार बॉक्सर अमित पंघाल कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. अमित पंघाल ने फाइनल मैच में इंग्लैंड के मैक्डोनाल्ड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक (amit panghal won gold medal in cwg 2022) जीता.

हरियाणा की बॉक्सर नीतू घणघस: दूध-घी के लिए घरवालों ने लोन पर खरीदी थी भैंस, बेटी ने CWG में

बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. पहलवानों के साथ ही हरियाणा के बॉक्सरों ने भी बर्मिंघम में अपना परचम लहराया है. महिला बॉक्सर नीतू घणघस ने फाइनल में इंग्लैंड की बॉक्सर को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता.

CWG 2022: हरियाणा के पहलवानों ने लगाई मेडलों की झड़ी, 12 में से सात हरियाणा के

राष्ट्रमंडल खेल 2022 (Commonwealth games 2022) में हरियाणा के खिलाड़ी अपनी धाक जमा रहे हैं. पिछले दो दिनों से भी हरियाणा के खिलाड़ियों के पदक आने जारी है.

CWG 2022: पूजा सिहाग के कांस्य पदक जीतने पर पति ने बढ़ाया हौसला, कहा- अगली बार जीतेंगी स्वर्ण

रोहतक के गढ़ी बोहर की बहू पूजा सिहाग नांदल के कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर उनके ससुराल में खुशी का माहौल बना हुआ है. पूजा ने जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पस्त किया उनके ससुराल में सभी खुशी से झूम उठे. वहीं पूजा सिहाग के पति ने उनका हौसला बढ़ाया है.

कौन हैं नीरज चोपड़ा जिसके सम्मान में मनाया जा रहा जैवलिन डे, जानिए उनके संघर्ष की कहानी

आज देश में पहला जैवलीन डे मनाया जा रहा (First Javelin Day) है. यह जैवलीन डे नीरज चोपड़ा के सम्मान में मनाया जा रहा है. नीरज ने पिछले सात अगस्त 2021 को 87.58 मीटर भाला फेंककर भारतीय एथलेटिक्स ही नहीं भारतीय खेलों में नया इतिहास रच दिया

CWG 2022: हरियाणा से दिल्ली रोजाना रवि दहिया के लिए दूध लेकर जाते थे पिता, बेटे ने झोली में डाला गोल्ड

इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा के पहलवानों का जलवा लगातार जारी है. टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने गोल्ड मेडल (Commonwealth Games 2022) जीतकर देश का नाम रौशन किया है. रवि के परिवार में जश्न का माहौल है. परिवार बेटे की स्वागत की तैयारी कर रहा है.