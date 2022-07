पलवल में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन: उदयभान बोले- जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करें सरकार

सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन जारी है. इसी कड़ी में पलवल लघु सचिवालय में हरियाणा कांग्रेस ने प्रदर्शन (haryana congress satyagraha movement in palwal) किया.

रोहतकः सीवरेज लाइन में महिला व 2 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी, छानबीन में जुटी पुलिस

रोहतक शहर में सीवरेज लाइन से महिला और दो बच्चों का शव बरामद (Three dead bodies found in sewerage line in Rohtak) हुआ है. शव गली-सड़ी होने के कारण पुलिस को शिनाख्त करने में परेशानी पेश आ रही है.

अंबाला में गैस की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मौके से 36 सिलेंडर बरामद

हरियाणा के अंबाला शहर के राम बाग रोड पर एक बंद डेयरी पर सीआईडी विभाग छापेमारी कर गैस सिलेंडरों से गैस की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (Black marketing of LPG gas in Ambala) किया है.

भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन युवाओं से धोखाधड़ी, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर ठगे 15 लाख

हरियाणा में आए दिन भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले (Recruitment in Army in Haryana) सामने आ रहे हैं. हालांकि पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है. बावजूद इसके मामले कम नहीं हो रहे हैं.

पानी पीने को लेकर दर्जनों तबलीगी जमातियों के साथ मारपीट, दो घायल

पलवल के होडल में तबलीगी जमात के लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने 10 से 12 आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

गुरुग्राम में आर्किटेक्ट की 20वी मंजिल से गिरकर मौत, नौकरी चले जाने से था परेशान

गुरुग्राम में एक आर्किटेक्ट ने 20वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे (Suicide In Gurugram) दी. मौके पर ही शख्स की मौत हो गई. हादसे की खबर सोसायटी में रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लें लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

रेलवे स्टेशन के शौचालयों पर लटके थे ताले, महिला की शिकायत पर दो स्टेशन मास्टरों पर FIR

रेवाड़ी में एक महिला यात्री ने दो रेलवे स्टेशन मास्टर के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया (Case Against Two Station Master In Rewari) है. महिला का आरोप है कि वे इन दोनों से वेटिंग रूम में बने टॉयलेट की चाबी मांगने गई थी लेकिन इन दोनों मना कर दिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया.

जूडो चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों का कमाल, 13 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते

गुरुग्राम में आयोजित डॉक्टर जिगारो कानो जूडो चैंपियनशिप (doctor jigaro kano judo championship gurugram) में भिवानी के खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.

फरीदाबाद के छोरे ने नेशनल किक बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक, मां ने घेवर खिलाकर किया स्वागत

हरियाणा के खिलाड़ी खेलों में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. फरीदाबाद जिले के देव ने भी नेशनल किक बॉक्सिंग (Faridabad boy won gold medal) प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता है.

हरियाणा में इस हफ्ते भी हो सकती है अच्छी बारिश, जानिए किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की क्या है सलाह

हरियाणा के कई जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना बनी हुई (Haryana Weather Update) है. मौसम विभाग की मानें तो 30 जुलाई तक तेज बारिश भी संभावना जताई गई है.