सोनीपत में इंसानियत शर्मसार, 5 साल की बच्ची से रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर

सोनीपत में पांच साल की बच्ची से रेप (5 Year Old Girl Rape In Sonipat) का मामला सामने आया है. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवा दिया है. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

पानी पीने को लेकर दर्जनों तबलीगी जमातियों के साथ मारपीट, दो घायल

पलवल के होडल में तबलीगी जमात के लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने 10 से 12 आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन युवाओं से धोखाधड़ी, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर ठगे 15 लाख

हरियाणा में आए दिन भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले (Recruitment in Army in Haryana) सामने आ रहे हैं. हालांकि पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है. बावजूद इसके मामले कम नहीं हो रहे हैं.

जूडो चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों का कमाल, 13 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते

गुरुग्राम में आयोजित डॉक्टर जिगारो कानो जूडो चैंपियनशिप (doctor jigaro kano judo championship gurugram) में भिवानी के खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.

फरीदाबाद के छोरे ने नेशनल किक बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक, मां ने घेवर खिलाकर किया स्वागत

हरियाणा के खिलाड़ी खेलों में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. फरीदाबाद जिले के देव ने भी नेशनल किक बॉक्सिंग (Faridabad boy won gold medal) प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता है.

गुरुग्राम में आर्किटेक्ट की 20वी मंजिल से गिरकर मौत, नौकरी चले जाने से था परेशान

गुरुग्राम में एक आर्किटेक्ट ने 20वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे (Suicide In Gurugram) दी. मौके पर ही शख्स की मौत हो गई. हादसे की खबर सोसायटी में रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लें लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

रेलवे स्टेशन के शौचालयों पर लटके थे ताले, महिला की शिकायत पर दो स्टेशन मास्टरों पर FIR

रेवाड़ी में एक महिला यात्री ने दो रेलवे स्टेशन मास्टर के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया (Case Against Two Station Master In Rewari) है. महिला का आरोप है कि वे इन दोनों से वेटिंग रूम में बने टॉयलेट की चाबी मांगने गई थी लेकिन इन दोनों मना कर दिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया.

ईडी की सोनिया से पूछताछ पर दिग्विजय चौटाला बोले-पूछताछ से कांग्रेस क्यों परेशान है

ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेसियों ने सड़क से लेकर (ED questioning of Sonia in Delhi) संसद तक हंगामा मचा रखा है. कांग्रेस के विरोध पर दिग्विजय चौटाला ने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अन्य दलों के नेताओं पर भी अत्याचार किए थे.

अंबाला के कैंट रेलवे स्टेशन पर राम भरोसे सुरक्षा, दूर- दूर तक दिखाई नहीं देते पुलिस के जवान

कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी कई बार मिल चुकी है. एक बार स्टेशन पर भारी मात्रा में बारूद भी बरामद हो चुका है. इसके बावजूद अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा राम भरोसे (Ambala Cantt Railway Station) है. स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी दूर- दूर तक कहीं दिखाई नही देते.

Petrol Diesel Price In Haryana: दो दिन की राहत के बाद फिर आफत, जानिए आज कितनी बढ़ी ईंधन की कीमतें

तेल कंपनियों द्वारा दो दिन के अंतराल के बाद बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं. तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव (Petrol Diesel Price Today) देखने को मिला है.

Rain In Haryana: बारिश से हिसार के कई गांवों में जलभराव, मकानों में पड़ी दरारें, गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं महिलाएं और बच्चे

देश में इन दिनों कई क्षेत्र बारिश की मार झेल रहे हैं. तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. वहीं हरियाणा के हिसार में भी बारिश के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा (Waterlogging In Hisar) है.

हरियाणा में इस हफ्ते भी हो सकती है अच्छी बारिश, जानिए किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की क्या है सलाह

हरियाणा के कई जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना बनी हुई (Haryana Weather Update) है. मौसम विभाग की मानें तो 30 जुलाई तक तेज बारिश भी संभावना जताई गई है.