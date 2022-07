गुरुग्राम में आर्किटेक्ट की 20वी मंजिल से गिरकर मौत, नौकरी चले जाने से था परेशान

गुरुग्राम में एक आर्किटेक्ट ने 20वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे (Suicide In Gurugram) दी. मौके पर ही शख्स की मौत हो गई. हादसे की खबर सोसायटी में रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लें लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

रेलवे स्टेशन के शौचालयों पर लटके थे ताले, महिला की शिकायत पर दो स्टेशन मास्टरों पर FIR

रेवाड़ी में एक महिला यात्री ने दो रेलवे स्टेशन मास्टर के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया (Case Against Two Station Master In Rewari) है. महिला का आरोप है कि वे इन दोनों से वेटिंग रूम में बने टॉयलेट की चाबी मांगने गई थी लेकिन इन दोनों मना कर दिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया.

जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, व्यापारी से की थी 17 करोड़ की डिमांड

राजधानी जयपुर में शिप्रापथ थाना पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने एक व्यवसायी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा सहित पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया (Police arrested 5 vicious crooks) है.

ईडी की सोनिया से पूछताछ पर दिग्विजय चौटाला बोले-पूछताछ से कांग्रेस क्यों परेशान है

ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेसियों ने सड़क से लेकर (ED questioning of Sonia in Delhi) संसद तक हंगामा मचा रखा है. कांग्रेस के विरोध पर दिग्विजय चौटाला ने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अन्य दलों के नेताओं पर भी अत्याचार किए थे.

चिराग योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे अध्यापक संगठन, सरकार पर लगाया बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप

चरखीदादरी में मंगलवार को अध्यापक संगठनों ने हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्‍चों के लिए लागू की गई चिराग योजना 2022 (Chirag Yojana 2022) का विरोध किया. साथ ही संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है.

अंबाला के कैंट रेलवे स्टेशन पर राम भरोसे सुरक्षा, दूर- दूर तक दिखाई नहीं देते पुलिस के जवान

कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी कई बार मिल चुकी है. एक बार स्टेशन पर भारी मात्रा में बारूद भी बरामद हो चुका है. इसके बावजूद अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा राम भरोसे (Ambala Cantt Railway Station) है. स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी दूर- दूर तक कहीं दिखाई नही देते.

एचटेट 2021 के अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक ओर मौका- बोर्ड अध्यक्ष

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (haryana board of school education) ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 (एचटेट) के अभ्यर्थियों को आईआरआईएस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने का एक और अवसर प्रदान किया है.

Petrol Diesel Price In Haryana: दो दिन की राहत के बाद फिर आफत, जानिए आज कितनी बढ़ी ईंधन की कीमतें

तेल कंपनियों द्वारा दो दिन के अंतराल के बाद बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं. तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव (Petrol Diesel Price Today) देखने को मिला है.

Rain In Haryana: बारिश से हिसार के कई गांवों में जलभराव, मकानों में पड़ी दरारें, गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं महिलाएं और बच्चे

देश में इन दिनों कई क्षेत्र बारिश की मार झेल रहे हैं. तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. वहीं हरियाणा के हिसार में भी बारिश के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा (Waterlogging In Hisar) है.

हरियाणा में इस हफ्ते भी हो सकती है अच्छी बारिश, जानिए किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की क्या है सलाह

हरियाणा के कई जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना बनी हुई (Haryana Weather Update) है. मौसम विभाग की मानें तो 30 जुलाई तक तेज बारिश भी संभावना जताई गई है.