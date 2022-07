उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की भारी मतों से होगी जीत- दुष्यंत चौटाला

फरीदाबाद: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (dushyant chautala deputy chief minister haryana) ने फरीदाबाद में विकास की चाबी नामक एनजीओ के कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने एनजीओ द्वारा स्कूल जाने वाले 50 बच्चों को अपने खर्च पर स्कूल में दाखिला दिलाया.

कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित करवाने का अंतिम अवसर, इस तारीख तक जमा कराने होंगे दस्तावेज

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (haryana board of school education) के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षार्थियों के एनरोलमेंट के लिए संबंधित विद्यालयों को वर्ष-2021 में हिदायतें दी गई थी, कि वो एनरोलमेंट फार्म के साथ ही पास एसएलसी ऑनलाइन अपलोड करें.

सोनीपत भिगान टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी! कार सवार युवक को जमकर पीटा

सोनीपत भिगान टोल प्लाजा (sonipat murthal bhigan toll plaza) पर टोल कर्मचारियों ने कार चालक की बेरहमी से पिटाई (toll plaza employees beat up youth) की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

चरखी दादरी में शराब का ठेका खोलने के विरोध में ग्रामीणों के साथ ही महिलाओं ने भी प्रदर्शन (villagers protest in charkhi dadri) किया. महिलाओं ने कहा कि अगर शराब का ठेका नहीं हटाया गया को आंदोलन करने को ग्रामीण मजबूर होंगे.

अग्निपथ योजना पर विपक्ष कर रहा नेगेटिव राजनीति: बबीता फोगाट

बबीता फोगाट ने चरखी दादरी में (Babita Phogat in Charkhi Dadri) नशा मुक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मीडिया से बातचीत की. बबीता ने अग्निपथ योजना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस योजना तहत युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है.

महिला ने दो बेटियों संग जहर खाकर दी जान, रोज-रोज के घरेलू कलह से थी परेशान

Sonipat Crime News: सोनीपत में दर्दनाक घटना सामने आई है. शहर के लाल दरवाजा क्षेत्र में रहने वाली महिला सीमा ने शनिवार को अपनी 2 बेटियों के साथ कोई जहरीला पदार्थ खा लिया. तीनों को डॉक्टरों ने गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो (woman commit suicide in sonipat) गई.

हिसार: ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, मृतकों में मां-बेटा और बेटी

हिसार के सूर्य नगर के पास शनिवार देर रात एक ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो (3 Died after being hit by train in Hisar) गई. मृतकों में महिला, उसकी बेटी और बेटा है. फिलहाल अभी तक तीनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

13 साल पहले की थी व्यापारी और उसके 4 साल के बेटे की हत्या, आरोपी दंपति गिरफ्तार

पंचकूला में साल 2009 में हुए दोहरे हत्याकांड (double murder case in panchkula) के मुख्य आरोपी दंपत्ति को 13 साल बाद अंबाला एसटीएफ की टीम ने इंदौर से गिरफ्तार किया है.

जगाधरी पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा बरामद

जगाधरी सीआईए टीम ने दो अपराधियों को गिरफ्तार (Jagadhri police arrested accused) किया है. जिनकी पुलिस को कई मामलों में तलाश थी. पुलिस ने दोनों के कब्जे से देसी कट्टा बरामद किया है.

Girl Driver in Panipat: 20 साल की राची ने लिया हैवी लाइसेंस, ड्राइविंग का पेशा अपना बनी आत्मनिर्भर

ड्राइविंग रोजगार का साधन बन चुकी है और बहुत से लोग इस साधन से रोजगार पा रहे हैं. पानीपत की राची भी ड्राइविंग से (Panipat girl took heavy license) कमाई कर रही और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं.