चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूल में 200 साल पुराना पेड़ गिरा, 1 छात्रा की मौत, 19 घायल

सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल (tree falls in private school in chandigarh) में बड़ा हादसा हो गया है. सेक्टर-9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल (carmel convent school Chandigarh) में एक विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गया.

नुपूर शर्मा पर दिए विवादित बयान पर बोले अनिल विज- देश का माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नूंह जिले में इरशाद नाम के शख्स ने बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा की जीभ काटने (controversial statement on nupur sharma) वाले को दो करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की थी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया.

पति ने वीडियो बनाने के बहाने गर्भवती पत्नी को छत से धकेला, टूट गई कई हड्डियां

भिवानी में एक गर्भवती महिला ने अपने पति पर जाने से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने वीडियो बनाने के चार मंजिला ऊंची छत से धक्का दे दिया.

Road Accident In Panipat: सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत, परिवार में छाया मातम

पानीपत के खुकराना गांव (Khukrana Village Of Panipat) में जागरण से लौट रहे नोहर गांव के रहने वाले दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई. दोनों ही घर के इकलौते थे. हादसे के बाद परिवार में गमगीन माहौल है.

फतेहाबाद में दो गुटों की बीच जमकर हुआ पथराव, सीसीटीवी में कैद वारदात

फतेहाबाद: गीता मंदिर रोड पर दो गुटों में जमकर पथराव (stone pelting between two groups in fatehabad) हुआ. इस पथराव में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है.

पूरा परिवार खत्म! नहर में मिली दंपति और उनके दो बच्चों की लाश, पुलिस को मिला सुसाइड नोट

खेडा गांव के दंपति और उनके दो बच्चों का शव वीरवार को नहर से बरामद हुआ. खबर है कि अपने दो बच्चों के साथ सुरजनवास गांव (Surjanwas Village canal) की नहर में कूदकर दंपति ने आत्महत्या (family committed suicide in Mahendragarh) कर ली.

नूंह : 3 दिन में 28 अवैध हथियार बरामद, 2 अवैध हथियार फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ और 6 गिरफ्तार

अवैध हथियारों रखने वालों पर नूंह (illegal weapons in Nuh) पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब तक पुलिस ने 28 अवैध हथियार बरामद कर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हथियार बनाने की दो फैक्ट्रियों का भी पता लगा कर उन पर कार्रवाई की है.

पश्चिमी यमुना नहर में आई बड़ी दरार, करनाल के गोगडीपुर गांव के पास टूटा नहर की पटरी, मचा हड़कंप

करनाल के गोगडीपुरा गांव में गुरूवार को अचानक पश्चिम यमुना नहर की पटरी (किनारा) टूट (Western Yamuna canal Track Broken Karnal) गया. देखते ही देखते करीब डेढ़ सौ फुट की पटरी पानी के तेज बहाव के साथ बह गई.

हरियाणा के रेस्टोरेंट संचालक ने निकला सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प, दूसरों के लिए बने मिसाल

देश में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन (single use plastic ban) लग गया है. मतलब वो प्लास्टिक जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है. सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर भी रोक लगाई है.

अब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में सांकेतिक भाषा सीखेंगे स्टूडेंट, मूक बधिरों की शैक्षणिक जरूरतें होंगी पूरी

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में अब विद्यार्थी सांकेतिक भाषा सीखेंगे. इससे मूक बधिर व्यक्तियों की शैक्षणिक जरूरत पूरी होंगी. दरअसल इसी सत्र से डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग व डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज प्रारंभ किए जा रहे हैं.