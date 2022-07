Haryana Monsoon Update: हरियाणा में मानसून ने दी दस्तक, अगले कई दिन झमाझम बारिश की संभावना

हरियाणा में मानसून (haryana monsoon update) ने दस्तक दे दी है. 29 जून से प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है. चिलचिलाती गर्मी और उमस से जहां लोगों को राहत मिली है वहीं धान के किसान भी खुश हैं. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अगले कई दिन झमझाम बारिश होने वाली है.



Firing on youth in Yamunanagar: महिला मित्र को मैसेज भेजा तो दोस्त ने दोस्त को ही मार दी गोली

यमुनानगर में दो दोस्तों के बीच एक महिला मित्र को लेकर झगड़ा हो गया. दोनों में बहस इस हद तक पहुंच गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली (Firing on youth in Yamunanagar) मार दी. दोनों के बीच ये खूनी जंग एक लड़की को मैसेज भेजने को लेकर हुआ.

हरियाणा प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, जानिए क्या हैं मांगें

हरियाणा के निजी स्कूलों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स (Haryana Private School Federation) हरियाणा ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाये. फेडरेशन अध्यक्ष ने सरकार से अपनी 25 सूत्रीय मांग पत्र को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की.



सोनीपत में दो बहनों की अनूठी पहल, अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाई अपनी पुरानी किताबों की स्टॉल

बेटियां माता-पिता के लिए बोझ नहीं होती. ये कहावत सोनीपत की रहने वाली दो बेटियां चरितार्थ कर रही (Unique initiative of two sisters in Sonipat) है. अनाथ और असहाय बच्चों के लिए 9वीं और 12वीं में पढ़ने वाली दो सगी बहनें पेट्रोल अपनी पुरानी किताबों का स्टॉल लगाकर वाहन चालकों को अनाथ और असहाय बच्चों के लिए डोनेशन देने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं.

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के खुदरा दामों में थोड़ी राहत, घरेलू सिलेंडर पर नहीं मिली कोई राहत

आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही महंगाई के बीच जुलाई महीने में लोगों को थोड़ी राहत मिली है. सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती करने का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरीके से काम घटाए गए हैं. भिवानी में कमर्शियल सिलेंडर के दाम ( (Prices of commercial LPG cylinders In Bhiwani) 172 रुपये तक घटा दिए गए हैं. पहले इसकी कीमत दो हजार 222 रुपये थी. भिवानी में भी इन दामों लागू कर दिया गया है. हालांकि अन्य बड़े शहरों में लोगों को तुलनात्मक रूप से कम राहत मिली है. कोलकाता में इन सिलेंडरों के दाम 182 रुपये कम किए गए हैं. इसी तरह मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम अब 190.50 रुपये कम हुए हैं. चेन्नई में इनके दाम 187 रुपये घटाए गए हैं. वहीं घरेलू सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. घरेलू सिलेंडरों के दाम में आखिरी बार 19 मई को बदलाव किया गया था.

हरियाणा में चल रही है हरियाणवी विरोधी सरकार- भूपेंद्र सिंह हुड्डा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) ने एक बार फिर बीजेपी-जेजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में ही हरियाणवी विरोधी सरकार चल रही है. प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन है और घोटालों के चलते भर्तियां बंद पड़ी हैं.

Palwal Crime News: अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पत्नी को मारी गोली

पलवल में एक महिला की हत्या (women murder in palwal) का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि अवैध संबंध को लेकर हुए झगड़े के दौरान पति ने ही अपनी पत्नी को गोली मार दी. मृतक महिला के बेटे ने भी अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया है.

करनाल में पश्चिमी यमुना नहर से मिला अज्ञात शव, परिजनों की तलाश कर रही पुलिस

करनाल की पश्चिमी यमुना नहर से शनिवार को एक लावारिस शव (dead body recovered from karnal western yamuna canal) बरामद हुआ. पुलिस ने शव को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों की तलाश में जुटी है.

पलवल में सीवर की सफाई करते हुए कर्मचारी की मौत, पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों पर केस

पलवल में सीवर की सफाई करते एक कर्मचारी की मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने इसके लिए पब्लिक हेल्थ विभाग पलवल (Public Health Department palwal) के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. साथ ही मृतक कर्मचारी के घरवालों ने मुआवजे की भी मांग की है.

यमुनानगर के जेल परिसर में खुलेंगी मार्केट, कैदी बेच सकेंगे अपना सामान

हरियाणा के डीजीपी जेल मोहम्मद अकील (Haryana DGP Mohammad Aqueel) ने बताया कि यमुनानगर में ओपन जेल और सेमी ओपन जेल शुरु करने की योजना बनाई गई है. साथ ही कुरुक्षेत्र की तरह पेट्रोल पंप और मार्केट भी शुरु करने पर विचार किया जा रहा है.

AIIMS in Majra village Rewari: सोमवार से शुरू होगी माजरा एम्स स्थल की रजिस्ट्री

हरियाणा के रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS in Majra village Rewari) के लिए जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जायेगी. शनिवार को इसी संबंध में रेवाड़ी डीसी ने माजरा एम्स निर्माण समिति और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की.