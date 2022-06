सोनीपत रेलवे स्टेशन पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, आरपीएफ कर्मियों ने कराई डिलीवरी

पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन (Paschim Express Train) से अमृतसर जा रही एक गर्भवती महिला ने सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर बच्चे को जन्म (woman gave birth to a child) दिया.

भ्रष्टाचार के खुलासों के बीच रेवाड़ी नगर परिषद के EXEN का इस्तीफा, मची खलबली

नगर परिषद में चल रही उथल-पुथल के बीच कार्यकारी अभियंता (XEN) अजय सिक्का ने इस्तीफा (executive engineer resignation in rewari) दे दिया हैं. हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है.

NHM workers protest: सेवा नियमों में बदलाव पर NHM कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने का ऐलान

यमुनानगर में वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के विरोध में NHM कर्मचारी हड़ताल पर चले गए (NHM workers strike in yamunanagar) हैं. भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर यमुनानगर समेत कई जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल की है.

फैमिली आईडी में 8 साल के बच्चे की सालाना इनकम दिखाई गई 4 लाख, नहीं हो रही सुनवाई

हिसार के आदमपुर क्षेत्र में जनता की सुविधा के लिए बनाया गया फैमिली आईडी कार्ड मजदूर परिवार के लिए परेशानी का सबब बन (Family ID fraud in Hisar) गई.

रोहतक में ईमेल के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मिली जान से मारने की धमकी, लिखा- कोर्ट में घुसकर मारूंगा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी (judge received death threats in rohtak) मिली है. ईमेल में न्यायाधीश के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. ईमेल भेजने वाले ने खुद को आतंकवादी बताया है.

Theft in Rewari: चोरों ने दो घरों में लगाई सेंध, लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार

रेवाड़ी में चोरों ने दो घरों को अपना निशाना बनाया (Theft in Rewari) है. धारुहेड़ा कस्बे में ही चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है.

पानीपत में नवजात बच्चे को अस्पताल से ले गया आवारा कुत्ता, नोच-नोच कर मार डाला

पानीपत शहर के 13-17 सेक्टर के एक प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. जहां देर रात अस्पताल में एक आवारा कुत्ता नवजात बच्चे को (dog took newborn baby from the hospital) ले गया और उसे नोच नोचकर मार (Dog killed baby in Panipat) डाला. पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा सरकार की नेचुरल फार्मिंग स्कीम पर बोले किसान- सिर्फ गाय पर सब्सिडी नहीं, बल्कि महंगे चारे पर भी बनाए प्लान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम का ऐलान किया (Natural Farming In Karnal) है. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो भी किसान देसी गाय 25000 रुपए में खरीदते हैं उन्हें गाय के ऊपर सब्सिडी दी (natural farming in Karnal) जाएगी.

रेवाड़ी में बस ने बाइक को मारी टक्कर, चालक की मौत

रेवाड़ी में एक प्राइवेट बस ने बाइक चालक को टक्कर मार (Bus and bike collision in Rewari) दी, जिसके चलते बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक दुबई में नौकरी करता था और कुछ दिन पहले छुट्टी पर घर आया था.

बिजली खरीद के लिए अदाणी के साथ हुए नए करार पर मंत्रिमंडल की मुहर, सुचारू रूप से मिलेगी 1200 मेगावाट बिजली

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अडानी पावर लिमिटेड के साथ अनुपूरक विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की (Haryana Government sign Supplementary Power Purchase Agreement) गई. पढ़ें पूरी खबर...