Presidential Election 2022: राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन

18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है. एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है. जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में हैं. द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अपने गृह राज्य ओडिशा से दिल्ली पहुंची थीं. दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी.

कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा निकाय चुनाव नतीजों पर दी प्रतिक्रिया, बोले- कांग्रेस को जनता ने नकारा

फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निकाय चुनाव (Cabinet minister attacks Congress in Faridabad) को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी निकाय चुनाव (faridabad civic polls) में जनता ने उनको नकार दिया है.

यमुनानगर में अग्निपथ योजना के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन

यमुनानगर: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में यमुनानगर में किसानों ने प्रदर्शन (farmers protest agnipath scheme in yamunanagar) किया. शुक्रवार को किसान सगंठन लघु सचिवालय पहुंचा और राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा.

फतेहाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप

फतेहाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए (Anganwadi Workers protest in Fatehabad) हैं. जिसके खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

अग्निपथ योजना के विरोध में किसानों और युवाओं का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

फतेहाबाद में अग्निपथ योजना के विरोध में क्षेत्र के किसानों और युवाओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन (Protest against Agnipath scheme in Fatehabad) किया. किसानों का कहना है कि युवाओं और सेना को कारपोरेट के हाथों में सरकार देना चाहती है, जो सहन नहीं किया जा सकता है.

अंबाला सेंट्रल जेल में बंदियों को मोबाइल सप्लाई करने वाले दो युवक गिरफ्तार

अंबाला पुलिस ने सेंट्रल जेल (Ambala Central Jail) में मोबाइल की सप्लाई करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों को सेंट्रल जेल की दीवार पर लगे सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया है.

आम की खेती को प्रभावित कर रहा प्रदूषण, किसानों ने जताई पैदावार घटने की आशंका, रिफाइनरी को ठहराया जिम्मेदार

हरियाणा के जिला पानीपत में आम की बागवानी करने वाले किसानों को इस बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा (Mango Crop Damage In Panipat) है. किसानों का आरोप है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी से निकलने वाली प्रदूषित गैस के कारण उन्हें यह नुकसान हुआ है. पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा की जेलों का होगा कायाकल्प, मुख्य सचिव ने जेलों में फायर सेफ्टी मानदंडों को पूरा करने के दिए निर्देश

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में जेलों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बैठक (Sanjeev Kaushal meeting on fire safety audit) की. पढ़ें पूरी खबर...

FARIDABAD: सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से रोक, दुकानदार बोले: पहले विकल्प ढूंढे सरकार

भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार और एनजीटी के आदेशों पर रोक लगा दी (plastic ban in India) जाएगी. वहीं हरियाणा के जिला फरीदाबाद के दुकानदारों ने सरकार और जिला प्रशासन से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने से पहले विकल्प ढूंढने की बात कही (Faridabad shopkeepers on single use plastic ban) है. पढ़ें पूरी खबर...

Murder in Palwal: पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ झगड़ा, फिर शराब के नशे में युवक ने कर दी हत्या

पलवल में शराब (murder in Palwal) के नशे में पैसे के लेनदेन को लेकर दो लोगों में कहासुनी हो गई. मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

