International Yoga Day: योग दिवस कार्यक्रम पर भीम स्टेडियम तैयार, सीएम खट्टर करेंगे शिरकत

भिवानी के भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International yoga day) कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे. जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं.

अग्निपथ योजना के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, शंभू टोल प्लाजा को 3 घंटे के लिए करवाया फ्री

अग्निपथ योजना के विरोध में अंबाला में किसानों ने प्रदर्शन किया. किसानों ने शंभू टोल प्लाजा को तीन घंटे के लिए फ्री करवाया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, ताकि कोई अप्रिय घटना ना (Farmers protest in Ambala) घटे.

सड़क पर जा रही महिला को पकड़कर Kiss करने लगा, पहुंच गया जेल

फरीदाबाद के एनआईटी महिला थाने (Mahila Thana NIT Faridabad) की पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस आरोपी ने राह जाते महिला के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा था. खास बात ये है कि महिला आोरपी को नहीं जानती थी. पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो में दिखे उसके हुलिए के आधार पर उस गिरफ्तार कर लिया.

water crisis in Bhiwani: दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे लोग, जिम्मेदार दे रहे सिर्फ आश्वासन

भिवानी में दूषित पेयजल (dirty water problem in bhiwani) के विरोध में लोगों ने पब्लिक हेल्थ के एसडीओ कार्यालय का घेराव किया. जिसके बाद एसडीओ ने लोगों को समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया.

Bharat Bandh in Sonipat: अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र एकता मंच का प्रदर्शन, 'आप' ने किया समर्थन

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. इस योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया (bharat bandh against agnipath scheme) है. जिससे देखते हुए हरियाणा के हर जिला सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दरअसल सोनीपत के छात्र एकता मंच (Student Ekta Manch Sonipat) द्वारा रेल रोको अभियान चलाया (Rail roko campaign in Sonipat) गया.

Bharat Bandh: जगह-जगह नाकेबंदी, कई जिलों में धारा 144 लागू, किसान कर सकते हैं आंदोलन

अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. इस योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है. जिससे देखते हुए हरियाणा के हर जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पलवल में भी पुलिस ने सुरक्षा (police force deployed in palwal) को बढ़ा दिया है.

भारत बंद के तहत करनाल में सुरक्षा कड़ी, एसपी ने युवाओं से की शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील

करनाल: अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है. देश के युवा केंद्र सरकार की इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. योजना के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है. भारत बंद को लेकर करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया (karnal sp on bharat bandh) ने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि जिले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को युवा अंजाम ना दें. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गुरपतवंत पन्नू की हरियाणा को खालिस्तान बनाने की धमकी, करनाल के डीएवी स्कूल और दयाल सिंह कॉलेज की दीवारों पर मिले नारे

एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी समर्थक काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने वीडियो (gurpatwant pannu new video) जारी कर हरियाणा को खालिस्तान बनाने का दावा किया है.

सिरसा में दिखा भारत बंद का असर, युवाओं ने 2 घंटे तक टोल नाकों पर किया प्रदर्शन

अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में आज भारत बंद का असर दिख रहा (agnipath scheme protest) है. इसी के तहत हरियाणा के जिला सिरसा में भी युवाओं द्वारा जिले के टोल नाकों को 2 घंटे तक बंद कर प्रदर्शन किया (bharat bandh impact in sirsa) गया. इस दौरान युवाओं को किसानों का भी पूरा समर्थन (youth protest in sirsa against agnipath scheme) मिला.

Hisar crime news: हिसार में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, 52 किलो गांजा बरामद

हिसार पुलिस द्वारा "नशे से आजादी पखवाड़ा" (drug de-addiction campaign in hisar) अभियान चलाया जा रहा है. यह पखवाड़ा 12 जून से 26 जून तक चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है.