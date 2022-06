YAMUNANAGAR: सरकारी अनाज का वजन बढ़ाने के लिए डाल रहे थे पानी, CM फ्लाइंग ने रंगे हाथों पकड़ा

यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग और लोकल सीआईडी की संयुक्त टीम ने जगाधरी में देर शाम अनाज मंडी में रेड कर 3 लोगों को गेहूं के स्टॉक पर पानी डालते (sprinkling of water in government ration in yamunanagar) हुए रंगे हाथों पकड़ा (Accused caught sprinkling water in yamunanagar) है. तीनों लोग सरकारी एजेंसी की ओर से देखरेख के लिए नियुक्त किए गए थे. संयुक्त टीम ने सुमित, अमित और लखविंदर को हिरासत में लेकर सेक्टर-17 थाना पुलिस के हवाले कर दिया है.

CM Antyodaya Yojana Mela: मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना मेले का पंचायती राज अधिकारियों ने किया बहिष्कार

मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना मेले (CM Antyodaya Yojana mela in Haryana) का पंचायती राज अधिकारियों ने बहिष्कार किया है. पंचायत अधिकारियों का कहना है कि काफी समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है. बढ़ती लापरवाही और अनदेखी के कारण निर्णय लिया गया है कि मेले में अब वह सहयोग नहीं करेंगे.

Illegal liquor seized in Fatehabad: नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट, 300 पेटी शराब से भरी पिकअप पकड़ी

फतेहाबाद में नगर निकाय चुनाव से पहले अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी (Illegal liquor in Fatehabad) गई. फतेहाबाद शहर पुलिस ने 300 पेटी अवैध शराब से भरी पिकअप को काबू में ले (liquor seized in Fatehabad) लिया. 300 पेटी में 3600 बोतल अवैध शराब रखी हुई थी.

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में सौर ऊर्जा पर आधारित जल निकासी प्रणाली योजना का किया शुभारंभ

प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को अपने पैतृक गांव घुसकानी में करीब एक करोड़ दस लाख रुपए की लागत से बनी सौर ऊर्जा पर आधारित जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ (JP Dalal launched drainage system scheme) किया. पढ़ें पूरी खबर...

नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के अतर सिंह ने जीता गोल्ड, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंगे प्रतिनिधित्व

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में आयोजित 6 दिवसीय 44वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप (National Arm Wrestling Championship) में पलवल के गांव होशंगाबाद के अतर सिंह ने गोल्ड मैडल जीतकर देशभर में प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया (Atar Singh of haryana Won Gold) है. अतर सिंह पहले भी प्रदेश स्तरीय पंजा कुश्ती में कई बार गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं.

GOLD SILVER PRICE IN HARYANA: हरियाणा में सोना-चांदी के दामों में गिरावट, जानें ताजा भाव

हरियाणा में रविवार को सोने-चांदी के भाव में गिरावट आई (GOLD SILVER PRICE IN HARYANA) है. आज हरियाणा में 24 कैरेट सोने के दाम में 300 रुपये की गिरावट आई है. इसके साथ ही चांदी के दाम भी घटे हैं.

Petrol Diesel Rate in Haryana: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

हरियाणा में पेट्रोल डीजल के रेट में आज कमी आई (PETROL DIESEL PRICE IN HARYANA) है. तेल कंपनियों ने आज प्रदेश में ईंधन की दरों मे 0.21 पैसे की कटौती की है. रविवार को जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में आज एक लीटर पेट्रोल 97.24 रुपये लीटर बिक रहा है. जबकि एक लीटर डीजल की कीमत 90.08 रुपये पहुंच गई है.

बोगस प्रमाण पत्र वाले परीक्षार्थियों के एनरोलमेंट रद्द, रोका जाएगा परीक्षा परिणाम

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बोगस स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) देने वाले स्कूलों और छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की है. ऐसे सभी छात्रों के परिणाम रोक दिये गये हैं जिन्होंने फर्जी एसएलसी (Fake SLC of students in Haryana) जमा किये थे.

सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड: गैंगस्टर निक्कू की तलाश में सिरसा में पंजाब पुलिस की छापेमारी

पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 11 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन पुलिस अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हरियाणा में भी लगातार दबिश दे रही है. इसी सिलसिले में शनिवार को सिरसा के रहने वाले गैंगस्टर निक्कू (Sidhu Moose wala murder accused Nikku) की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की.

Faridabad Viral Video: ओयो होटल खोलने को लेकर भयंकर मारपीट, बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी भी पिटे

फरीदाबाद के ओयो होटल में मारपीट (Fight in Faridabad Oyo Hotel) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ युवक और युवती आपस में जमकर एक दूसरे को लात घूंसे से पीट रहे हैं. इसी बीच मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी भी पिट जाते हैं.