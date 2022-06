Rajya Sabha Election: 90 में से 89 विधायकों ने डाला वोट, बलराज कुंडू ने किया मतदान से इंकार, जानें अबतक क्या-क्या हुआ

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से जारी है. वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी. 4 बजे के बाद इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय चुनाव आयोग को भेजी जायेगी. चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी. काउंटिंग होने के बाद एक बार फिर इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जायेगी.

Rajya Sabha Elections: निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट देने से किया मना, जानें क्या कहा

चंडीगढ़: निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू (independent mla balraj kundu) ने किसी भी उम्मीदवार को नहीं किया वोट, बिना वोट दिए विधानसभा से वापस निकले. बलराल कुंडू ने कहा कि जिस बीजेपी-जेजेपी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है.

निर्दलीय विधायक का दावा: कांग्रेस का एक वोट कैंसिल, नतीजों में पता चल जाएगी कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी

चंडीगढ़: राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन (Independent MLA Randhir Golan) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और उनकी नाराजगी ( Randhir Golan on kuldeep bishnoi vote) का पता नतीजों में चल जाएगा.

राज्यसभा चुनाव पर बोले कांग्रेस विधायक: हार के डर से बीजेपी कर रही हंगामा

चंडीगढ़: फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा (congress mla neeraj sharma) ने ईटीवी भारत हरियाणा से खास बातचीत की. कांग्रेस के वोट कैंसिल होने के सवाल पर उन्होंने (neeraj sharma on rajya sabha elections) कहा कि बीजेपी हार से पहले ही बौखला गई है, इसलिए वो हंगामा कर रही है.

Rajya Sabha Election Voting: हरियाणा विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के सभी विधायक, जीत का किया दावा

चंडीगढ़: कांग्रेस के सभी विधायक राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए हरियाणा विधानसभा पहुंच चुके हैं. सभी विधायक पहले तो नेता प्रतिपक्ष भपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर इक्टठा हुए. इसके बाद सभी हरियाणा विधानसभा के लिए रवाना हुए. बता दें कि कांग्रेस विधायकों की छत्तीगढ़ के रायपुर में बाड़ेबंदी की गई थी.

Petrol Diesel Rate in Haryana: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

हरियाणा में पेट्रोल डीजल के रेट में आज कमी आई (PETROL DIESEL PRICE IN HARYANA) है. तेल कंपनियों ने आज प्रदेश में ईंधन की दरों मे 0.21 पैसे की कटौती की है. गुरुवार को जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में आज एक लीटर पेट्रोल 97.24 रुपये लीटर बिक रहा है. जबकि एक लीटर डीजल की कीमत 90.08 रुपये पहुंच गई है.

heat wave in hisar: गर्मी के सितम से परेशान लोग, फसलों पर भी पड़ा असर

बढ़ती चिलचिलाती गर्मी से लोगों को परेशानी हो ही रही है, वहीं फसलों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा (outbreak of heat on crops too in Hisar) है. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम को देखते हुए किसान भाई खेतों में खड़ी फसलों और सब्जियों में हल्का पानी जरूरत के अनुसार देते रहें.

Faridabad Crime News: 15 साल से फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार

फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच (Crime Branch Faridabad) सैक्टर-17 ने 15 साल से फरार चल रहे 5000 के मोस्टवांटेड इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे जेल (accused arrested in faridabad) दिया है.

Vigilance raid in yamunanagar: रिश्वत लेते इंस्पेक्टर हुआ गिरफ्तार, छानबीन में जुटी पुलिस

यमुनानगर में एक्साइज विभाग का इंस्पेक्टर 20000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया. शिकायत मिलने पर विजिलेंस की टीम ने इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर (Police Inspector arrested in Yamunanagar) लिया है.

TB Free Gurugram: टीबी मुक्त गुरुग्राम बनाने की मुहिम तेज, प्राइवेट अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने दी चेतावनी

गुरुग्राम को टीबी मुक्त (TB Free Gurugram) बनाने की कवायद तेज हो गई है. स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी अस्पतालों से टीबी का डाटा उपलब्ध कराने की बात कही है. साथ ही जो भी अस्पताल यह डाटा नहीं देते हैं तो उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई है.