Khelo India Youth Games 2021: साइक्लिंग में हरियाणा की बेटी ने जीता स्वर्ण पदक, जानें बाकी खेलों का परिणाम

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 (khelo india youth games 2021) के दूसरे राउंड के मुकाबले शुरु हो चुके हैं. रविवार को साइक्लिंग में हरियाणा की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता. जानें बाकी खेलों का रिजल्ट.

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव पर कमल गुप्ता का कांग्रेस पर निशाना, जानें क्या कहा

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता (kamal gupta urban local bodies minister) ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने साल 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास उठाकर देख लो कि क्या हुआ था.

कुमारी सैलजा ने सिद्धू मूसेवाला को दी श्रद्धांजलि, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग

कुमारी सैलजा ने रविवार को सिद्धू मूसेवाला (kumari selja met sidhu moose wala family) के परिजनों से मुलाकात की और गायक सरदार शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर शोक व्यक्त किया.

सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, लोग कर रहे पैसे इकट्ठा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का शाही परिवार एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है. बाबा के परिवार के चर्चा में आने की वजह यह कि सोशल मीडिया एकाउंट शेयर किया गया एक लेटर है.

Fire in slums: यमुनानगर में झुग्गियों में लगी आग, 4 आशियाने जलकर राख

विवार को अग्रसेन चौक के पास कूड़ा बीनने वालों की बस्ती में आग (fire breaks out in slums yamunanagar) लग गई. आग लगने से 4 घरों का सामान जलकर राख हो गया. इस दौरान एक पालतू कुत्ता भी आग में जिंदा जल गया.

हाई टेंशन तार टूटने से बड़ा हादसा, ऑटो चालक बुरी तरह से झुलसा

पानीपत में हाईटेंशन तार टूटने से (high tension wire broke in panipat) बड़ा हादसा सामने आया है. हईटेंशन तार की चपेट में एक ऑटो चालक आ गया और वह बुरी तरह से झुलस गया. ऑटो चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

26 महीने बाद जेल से रिहा हुआ शख्स, बहन को मोहरा बनाकर पड़ोसी ने दर्ज करवाया था पॉक्सो एक्ट का झूठा केस

जिला एवं सत्र न्यायालय यमुनानगर ने छेड़छाड़ के एक झूठे मामले में एक आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. आरोपी 26 महीने से जेल में बंद था. आरोपी के खिलाफ ये मामला साल 2020 में दर्ज कराया गया था.

Fire in Factory in Faridabad: तीन फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, देखें वीडियो

सरूरपुर इलाके में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग (fire broke out in factory in Faridabad) लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि उसने अपने साथ लगी दो अन्य फैक्ट्रियों को चपेट में ले लिया. खबर है कि फैक्ट्री में गत्ता बनाने का काम किया जाता था.

भिवानी के छात्र का इसरो में चयन: किसान के बेटे ने मेहनत के दम पर हासिल किया बड़ा मुकाम

भिवानी जिले के गांव डूडीवाला निवासी (dudiwala village bhiwani haryana) अमित शर्मा ने अपनी मेहनत के बूते बतौर वैज्ञानिक इसरो (bhiwani student selected in isro) में जगह बनाई है.

World Ranking Series Tournament: हरियाणा के पहलवान मोहित ग्रोवर ने जीता कांस्य पदक

बोलत तुर्लिखानो कप टूर्नामेंट में भिवानी जिला के बामला गांव निवासी पहलवान मोहित ग्रेवाल ने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक (wrestler mohit grewal won bronze medal) जीता.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP