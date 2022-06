खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 का आगाज, वॉलीबॉल और कबड्डी में पहले मैच जीतकर हरियाणा ने की धाकड़ शुरुआत

हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 (khelo india youth games 2021) का आगाज हो चुका है. वॉलीबॉल और कबड्डी में पहले मैच जीतकर हरियाणा ने इन गेम्स में धाकड़ शुरुआत की है.

गृह मंत्री अनिल विज ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. गृहमंत्री ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (Security of Khelo India Youth Games) सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

Air Force Heritage Center: एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन और वायु सेना के बीच एमओयू साइन

भारतीय वायुसेना की गिनती दुनिया की सबसे आधुनिक वायु सेनाओं में होती है. भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में शामिल है. इसका इतिहास वीरता से भरा रहा है. वायुसेना ने भारत को युद्ध को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

Civic Elections in Haryana: हरियाणा नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 14 उम्मीदवारों की लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा नगर परिषद चुनाव (Haryana Municipal Council elections) के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने आगामी नगर परिषद चुनाव 2022 के लिए 14 नामों की लिस्ट जारी की है.

Civic Elections in Haryana: 'आप' ने जारी की चेयरमैन पद के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, अनीता गोयल को नरवाना से मिला टिकट

आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट (aap candidate for haryana civic elections) जारी कर दी है. आम आदमी पार्टी ने इस लिस्ट में चेयरमैन पद के 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है.

Sidhu MooseWala Murder : हत्या से 4 दिन पहले फतेहाबाद में दिखी बोलेरो कार, पंजाब पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Sidhu MooseWala Murder) के तार एक बार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़ गए (Moosewala Murder Case Fatehabad Connection) हैं. हत्यारे जिस बोलेरो गाड़ी में सवार थे, वह फतेहाबाद में सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है.

New Guideline for OYO Hotel: हरियाणा में ओयो होटल संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

हरियाणा पुलिस ने ओयो होटल संचालकों के लिए नई गाइडलाइन (new guideline for oyo hotel in haryana) जारी की है. पुलिस ने कहा है कि अगर ओयो होटल संचालकों ने नई गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खालिस्तान समर्थक संगठन ने दी पंजाब-हरियाणा में रेलमार्ग रोकने की धमकी, सभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात

खालिस्तान समर्थक संगठन एसएफजे ने दी पंजाब-हरियाणा में रेलमार्ग रोकने की धमकी दी है. ये धमकी विदेशी मोबाइल नंबर से दी गई है. धमकी भरी सूचना से सिरसा की रेलवे पुलिस सतर्क हो गई है और सिरसा के रेेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढा दी गई है.

One crore theft in Hisar: हरियाणा में एक रात में चार घरों में करोड़ों की चोरी, पुलिस भी हैरान

सदर थाना के गावड़ गांव में 4 घरों में करीब 1 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है. चोरों ने करीब 100 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 10 लाख से ज्यादा की नकदी चोरी कर ली. घटना देर रात की बतायी जा रही है.

Fire In Jindal Yarn Mill: जिंदल यार्न मिल में लगी आग, दमकल की तीन दर्जन गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

शुक्रवार को ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया (old industrial area panipat) में जिंदल यार्न मिल में अचानक आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते यार्न मिल जलकर राख हो गई. गनीमत रही कि इस आगजनी में किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं हुई.

