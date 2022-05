Haryana Congress Poster war: हरियाणा कांग्रेस में पोस्टर वार, तस्वीर को लेकर दीपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी में रार

हरियाणा कांग्रेस (Haryana Congress) की कलह गाहे-बगाहे जगजाहिर हो ही जाती है. इस बार कांग्रेस के दो नेता एक पोस्टर को (poster war in haryana congress) लेकर आमने-सामने हैं. दीपेंद्र हुड्डा ने एक पोस्टर ट्वीट किया तो किरण चौधरी ने दीपेंद्र हुड्डा को इस पोस्टर को लेकर एक सवाल पूछ (deepender hooda vs kiran choudhry) लिया. वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेसी आलाकमान की एकजुटता वाली नसीहत की फजीहत कर रहे हों. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

Haryana Petrol Pump Association: सरकारी वाहनों को तेल नहीं देंगे पेट्रोल पंप, अगर सरकार ने नहीं मानी ये मांग

हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की है. एसोसिएशन ने 30 मई को विरोध प्रदर्शन और पेट्रोल पंप बंद रखने का भी ऐलान किया है. इसके अलावा सरकार को चेतावनी भी दी है. पढ़ें पूरी खबर.

Soldier Nitin Kumar funeral: राजकीय सम्मान के साथ किया गया जवान नितिन कुमार का अंतिम संस्कार

लखनऊ में मृत सेना के जवान नितिन कुमार का अंतिम संस्कार शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में कर दिया गया. जवान को अंतिम विदाई देन के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

गुरूग्राम: बैखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला के गले से उड़ाई चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

साइबर सिटी गुरूग्राम में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. आए दिन चोरी, लूट, हत्या की वारदात सामने आती रहती है. ताजा मामला सेक्टर सेक्टर 82 से सामने आया है. यहां की वाटिका नेक्स्ट सोसाइटी में एक महिला सवरे 6 बजे मॉर्निंग वॉक कर रही थी. इसी दौरान बाइक से आए तीन बदमाशों उसके गले से सोने की चेन छीन ली. वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल पीड़िता ने खेड़कीदौला पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है. पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

AAP Badlega Haryana Rally: कुरूक्षेत्र में रविवार को केजरीवाल की रैली, आप में शामिल हो सकते हैं ये पूर्व दिग्गज क्रिकेट कप्तान

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रविवार को आम आदमी पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है. इस रैली को 'बदलेगा हरियाणा' नाम दिया गया (Badlega Haryana Rally In Kurukshetra) है. इस रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे.

Arvind Sharma in BJP Meeting: बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिसार पहुंचे बागी सांसद अरविंद शर्मा

पिछले कई दिनों से बगावत की राह पर चल रहे रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा भी बीजेपी की हिसार बैठक (Arvind Sharma arrives at BJP meeting in hisar) में पहुंचे हैं. अरविंद शर्मा जिस तरह से बयान दे रहे थे उसके बाद उनके पार्टी छोड़ने के कयास लगाये जा रहे थे. अचानक हिसार बैठक में पहुंचने के बाद नई तरह की चर्चायें शुरु हो गई हैं.

Policeman suicide in Rewari: बस स्टैंड चौकी में तैनात पुलिसकर्मी का होटल के कमरे में लटका मिला शव

रेवाड़ी में एक चौकी इंचार्ज का शव होटल (Policeman death in Rewari) के कमरे में फंदे से लटका पाया गया है. पुलिसकर्मी की मौत से विभाग में हड़कंप मच गया. डीएसपी और एसएचओ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे.

BJP meeting in Hisar: चुनाव समिति की बैठक में आज बनेगी अहम रणनीति, पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे हिसार

हरियाणा के हिसार जिले में हो रही बीजेपी की दो दिवसीय (BJP meeting in Hisar) मीटिंग का आज आखिर दिन है. आज की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं. इस बैठक में मनोहर लाल के अलावा हरियाणा बीजेपी के सभी केंद्रीय मंत्री, विधायक और सांसद भी शिरकत कर रहे हैं.

अंबाला में एक ही परिवार के तीन लोगों ने की खुदकुशी की कोशिश, एक की मौत, दो की हालत नाजुक

Ambala Crime News: अंबाला के नया बांस इलाके के रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोगों द्वारा सुसाइड करने की कोशिश की. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दो लोगों का चंडीगढ़ पीजीआई में इलाजा चल रहा है.

Chautala Brothers DA Case : आय से अधिक संपत्ति मामले में पिता को मिली सजा, अब चौटाला बंधुओं की भी बढ़ी मुश्किलें

आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को 4 साल की सजा (op Chautala gets jail) सुनाई है. सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को 50 लाख का जुर्माना और 4 संपत्तियां सीज करने का भी आदेश दिया. अब सवाल है कि चौटाला बंधुओं का क्या होगा ? (What will happen to the Chautala brothers) दरअसल ओपी चौटाला के दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला (Chautala brothers DA case) चल रहा है. दोनों मामलों में लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है. पिता को सजा मिलने के बाद दोनों भाईयों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.

Placed explosives in cow mouth: सिरसा में साहीवाल नस्ल की गाय को विस्फोटक खिलाया, ब्लास्ट के बाद गाय की मौत, मामला दर्ज

सिरसा में एक गाय को विस्फोटक खिलाने का (placed explosives in cow mouth in sirsa) मामला सामने आया है. गाय के मुंह में विस्फोटक फट गया जिससे साहीवाल नस्ल की गाय की मौत हो गई. गाय के मालिक की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP