Chautala Brothers DA Case : आय से अधिक संपत्ति मामले में पिता को मिली सजा, अब चौटाला बंधुओं की भी बढ़ी मुश्किलें

आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को 4 साल की सजा (op Chautala gets jail) सुनाई है. सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को 50 लाख का जुर्माना और 4 संपत्तियां सीज करने का भी आदेश दिया. अब सवाल है कि चौटाला बंधुओं का क्या होगा ? (What will happen to the Chautala brothers) दरअसल ओपी चौटाला के दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला (Chautala brothers DA case) चल रहा है. दोनों मामलों में लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है. पिता को सजा मिलने के बाद दोनों भाईयों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.

Placed explosives in cow mouth: सिरसा में साहीवाल नस्ल की गाय को विस्फोटक खिलाया, ब्लास्ट के बाद गाय की मौत, मामला दर्ज

सिरसा में एक गाय को विस्फोटक खिलाने का (placed explosives in cow mouth in sirsa) मामला सामने आया है. गाय के मुंह में विस्फोटक फट गया जिससे साहीवाल नस्ल की गाय की मौत हो गई. गाय के मालिक की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है.



हरियाणा में नशा करके वाहन चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, अनिल विज ने अधिकारियों के दिए सख्ती करने के निर्देश

हरियाणा में राजमार्गों पर भारी वाहनों की उल्लंघनाओं को चेक करने के लिए व निरीक्षण अभियान को तेज करने के लिए जल्द ही उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी और नशा करके वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की (STRICT ACTION WILL TAKEN AGAINST DRUNK DRIVERS) जाएगी.

रेवाड़ी में आटा चक्की व्यापारी की लाश नहर में मिली, जांच में जुटी पुलिस

रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित जेएलएन नहर में शनिवार की सुबह ततारपुर इस्तमुरार गांव से लापता विपिन (47) का शव मिला (VIPIN DEADBODY FOUND IN JLN CANAL) है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है.

PALWAL: करोड़ों रुपए के गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कंटेनर में छिपाकर ला रहे थे 474 KG गांजा

होड़ल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे से भरे एक कंटेनर को पायलट कर रही गाड़ी सहित दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल (Smugglers arrested with ganja in Palwal) की है. पकड़े गए गांजे की कीमत एक करोड़ रुपयों से भी अधिक बताई जा रही है. 474 किलो ग्राम गांजे की तस्करी करके आरोपी इसे उड़ीसा के विजयनगर से कंटेनर में भरकर ला रहा थे. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा.

पशु चारे की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने चलाई ये स्कीम, 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन

हरियाणा की गौशालाओं में पशुओं को चारे की कमी न हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा हरा चारा स्कीम वर्ष 2022-23 की शुरूआत की गई है. पढ़ें पूरी खबर...



हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP