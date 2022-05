1. गुस्से में 'गब्बर': ट्रैफिक कानून तोड़ने वाले वाहनों को गृहमंत्री अनिल विज ने बीच सड़क खड़े होकर रोका, देखिए उसके बाद क्या हुआ

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (haryana Home Minister Anil Vij) एक बार फिर गुरुवार को गुस्से में दिखे. अपनी गब्बर स्टाइल के लिए फेमस अनिल विज सड़क पर गलत साइड से जा रहे ट्रकों को देखकर भड़क गये.

2. om prakash chautala convicted : आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को कल सुनाई जाएगी सजा, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court Delhi) आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला सुना सकती है. स्पेशल जज विकास धूल फैसला सुनाएंगे.

3. Summer vacation in haryana: हरियाणा में 1 जून से होंगी गर्मियों की छुट्टियां, 30 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer vacation in haryana) की घोषणा की है. स्कूलों में 1 जून से 30 जून 2022 तक गर्मियों की छुट्टियां (schools will closed from june 1 to june 30) होंगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं.

4. व्यापारी से 50 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पांच बदमाश गिरफ्तार, तलाश में जुटी थी एसटीएफ और पुलिस

जिले की बावल थाना पुलिस ने साल 2017 में एक शोरूम पर फायरिंग कर मालिक से 50 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले में 5 बदमाशों को अरेस्ट किया. पुलिस ने बदमाशों से वारदात में प्रयोग की गई बाइक और हथियार बरामद किए है.

5. Ruckus in Sirsa: गली निर्माण को लेकर विवाद, महिलाओं ने JCB के आगे आकर रुकवाया काम

सिरसा: प्रीत नगर की गली नंबर 7 में उस समय हंगामा (ruckus in sirsa) हो गया, जब गली का पुन: निर्माण कार्य शुरू हुआ. प्रशासन गली को तोड़ने का काम कर ही रहा था कि इस बीच विवाद हो गया. गली के लोगों ने लेवल ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए हंगामा कर दिया

6. Youth shot dead in Palwal: आपसी रंजिश में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, पिता गंभीर रूप से घायल

पलवल में दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या (Youth shot dead in palwal) कर दी गई. इस गोलीबारी में मृतक का पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की गंभीर हालत देखते हुए फरीदाबाद रेफर किया गया है.

7. Health Facilities in Nuh: मांडीखेड़ा अस्पताल में नहीं अल्ट्रासाउंड की सुविधा, तपती गर्मी में भटकने को मजबूर मरीज

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नूंह प्रशासन जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहा. यहां 15 लाख से ज्यादा की आबादी के क्षेत्र पर अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा (lack health facilities in nuh) नहीं है.

8. Petrol Pumps in Haryana Jails: 11 जेलों में खुलेंगे पेट्रोल पंप, ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा- जेल मंत्री

हरियाणा सरकार 11 जेलों की जमीन पर पेट्रोल पंप (petrol pumps in haryana jails) खोलने जा रही है. इसकी शुरुआत 31 मई को कुरुक्षेत्र जेल में फिलिंग स्टेशन खोलकर की जाएगी.

9. Cyber Crime in India: साइबर क्राइम में टॉप 10 देशों में भारत, एक्सपर्ट से जानें ठगी से बचने का उपाय

भारत में साइबर क्राइम के मामले काफी तेजी से बढ़ ( India in top 10 countries case of cybercrime) रहे हैं. ये बात जाने-माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राजेश राणा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कही.

10. Elderly Death in Yamunanagar: यमुनानगर में बुजुर्ग की मौत, बेटे और बहू पर हत्या का आरोप

बलाचौर गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत (elderly death in yamunanagar) हो गई. बुजुर्ग के बेटे रामेश्वर और उसकी पत्नी वर्षा पर गला घोंटकर बुजुर्ग की हत्या करने का आरोप लगा है.

