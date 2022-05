1. OP Chautala Convicted: आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला पहुंचे कोर्ट, आज हो सकता है सजा का ऐलान

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court Delhi) आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला सुना सकती है. स्पेशल जज विकास धूल फैसला सुनाएंगे.

2. Summer vacation in haryana: हरियाणा में 1 जून से होंगी गर्मियों की छुट्टियां, 30 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer vacation in haryana) की घोषणा की है. स्कूलों में 1 जून से 30 जून 2022 तक गर्मियों की छुट्टियां (schools will closed from june 1 to june 30) होंगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं.

3. व्यापारी से 50 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पांच बदमाश गिरफ्तार, तलाश में जुटी थी एसटीएफ और पुलिस

जिले की बावल थाना पुलिस ने साल 2017 में एक शोरूम पर फायरिंग कर मालिक से 50 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले में 5 बदमाशों को अरेस्ट किया. पुलिस ने बदमाशों से वारदात में प्रयोग की गई बाइक और हथियार बरामद किए है.

4. Petrol Pumps in Haryana Jails: 11 जेलों में खुलेंगे पेट्रोल पंप, ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा- जेल मंत्री

हरियाणा सरकार 11 जेलों की जमीन पर पेट्रोल पंप (petrol pumps in haryana jails) खोलने जा रही है. इसकी शुरुआत 31 मई को कुरुक्षेत्र जेल में फिलिंग स्टेशन खोलकर की जाएगी.

5. Cyber Crime in India: साइबर क्राइम में टॉप 10 देशों में भारत, एक्सपर्ट से जानें ठगी से बचने का उपाय

भारत में साइबर क्राइम के मामले काफी तेजी से बढ़ ( India in top 10 countries case of cybercrime) रहे हैं. ये बात जाने-माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राजेश राणा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कही.

6. Road Accident in Sirsa: तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल

बाबा भूमणशाह चौक सिरसा पर आज वीरवार को सुबह करीब 9 बजे एक हादसा (Road Accident in Sirsa) पेश आया है. हादसे में एक ट्रक चालक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी जिससे स्कूटी के परखच्चे उड़ (TRUCK HIT SCOOTY IN SIRSA) गए.

7. Elderly Death in Yamunanagar: यमुनानगर में बुजुर्ग की मौत, बेटे और बहू पर हत्या का आरोप

बलाचौर गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत (elderly death in yamunanagar) हो गई. बुजुर्ग के बेटे रामेश्वर और उसकी पत्नी वर्षा पर गला घोंटकर बुजुर्ग की हत्या करने का आरोप लगा है.

8. ROAD ACCIDENT IN REWARI: रेवाड़ी में खड़े ट्रक से टकराया कैंटर, चालक की मौत

रेवाड़ी के दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे नंबर-48 पर एक खराब ट्रक के साथ कैंटर के टकराने से चालक की मौके पर ही मौत हो (canter collided with truck in rewari) गई. शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

9. पैसे कमाने के लिए घर वालों ने बेटे को भेजा था विदेश, 9 महीने बाद पहुंची युवक की लाश

जिले के बारना गांव के रहने वाले विक्की नाम के एक युवक का शव तुर्की से आज कुरुक्षेत्र पहुंचा. विक्की का शव पहुंचते ही उसके परिजनों और गांव के लोगो ने पिहोवा पिपली रोड पर जाम लगा (jammed on Pehowa Pipli Road) दिया.

10. Haryana Local Body Election: जून में तपेगी सियासी जमीन, पंजाब मॉडल पर AAP की एंट्री से ऐसे बदल गया माहौल

हरियाणा में मौसम का पारा पहले ही ऊपर चढ़ा हुआ है. अब चुनावी माहौल ने सियासी तपिश बढ़ा दी है. हरियाणा में निकाय चुनाव (Haryana Local Body Election) को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज मैदान में कूद पड़े हैं.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP