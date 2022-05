1. Hisar Well Accident: स्याहड़वा गांव में ऑपरेशन के दौरान फिर खिसकी मिट्टी, बाल-बाल बची NDRF जवानों की जान

हिसार के स्याहड़वा गांव में मौत के कुएं में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर मिट्‌टी गिर (rescue operation in hisar accident) गई. इस वजह से बचाव दल एक बार फिर किसान जयपाल के शव को बाहर नहीं निकाल पाए. बताया जा रहा है कि जैसे ही सेना और एनडीआरएफ की टीम किसान के शव के पास पहुंची और हाथ से मिट्‌टी हटाना शुरू किया वैसे ही रजवाहे की तरफ की ढाह गिर गई.

2.Gold Silver Price In Haryana: सोना हो गया महंगा, चांदी के भी बढ़े दाम, जानें ताजा भाव

हरियाणा में बुधवार को सोने- चांदी के भाव में बढ़ातरी हुई (GOLD AND SILVER RATE IN HARYANA) है. आज हरियाणा में 24 कैरेट सोने के दाम सौ रुपये का इजाफा हुआ है. इसके चांदी के दाम में बढ़त आई है.

3. Munnabhai of Rajasthan caught: ITBP भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, राजस्थान के युवक ने 8 लाख में की थी डील

देहरादून में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है. राजस्थान के इस युवक ने आईटीबीपी की परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के लिए किसी दूसरे युवक से डील कर फर्जीवाड़े का पूरा प्रयास (Munnabhai of Rajasthan caught) किया, लेकिन पकड़ा गया. परीक्षा पास कराने के लिए 8 लाख रुपए में डील की गई थी.

4. Hisar Well Accident: मात्र डेढ़ फीट दूर थे लेकिन रात में फिर खिसकी गीली मिट्टी, बाल-बाल बची जवानों की जान

5. SUNFLOWER CROP DESTROYED IN AMBALA: किसानों के लिए आफत बनी बारिश, सूरजमुखी की फसल हुई बर्बाद

पहले भीषण गर्मी और फिर आकस्मिक बारिश ने जिला अंबाला के किसानों की सूरजमुखी की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया (FARMERS SUNFLOWER CROP DESTROYED IN AMBALA) है. जिससे जिले के किसानों को काफी नुकसान हुआ है. पढ़ें पूरी खबर...

6. Monk Doing Sadhna In Panipat: अंगारे बरसाती गर्मी में आग के बीच तपस्या कर रहा ये साधु, मानव और जीवों के कल्याण की है कामना

देश भर इस समय 45 डिग्री गर्मी की मार झेल रहा है. हर कोई अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं. इस चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी में एक ऐसा साधु भी है जो जन कल्याण के लिए तपती गर्मी में अपने चारों तरफ आग जलाकर तप कर रहा (Monk Doing Sadhna In Panipat) है.

7. PIT NOT FILLED IN MALLEWALA: पब्लिक हेल्थ की बड़ी लापरवाही, 200 फीट गहरे खड्डे की नहीं की भरपाई, बढ़ा खतरा

सिरसा के मल्लेवाला गांव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है. प्रशासन द्वारा मल्लेवाला गांव में लगभग डेढ़ माह पहले ट्यूबवेल मोटर को बदलने के लिए जमीन में खुदाई की गई (PIT NOT FILLED IN MALLEWALA) थी. मोटर तो बदल दी गई लेकिन प्रशासन द्वारा जहां-जहां खुदाई की गई थी उसे भरा नहीं गया जिसके चलते ग्रामीणों में काफी गुस्सा है. ग्रामीणों का कहना है कि इन 200 फीट गहरे गढ्ढों की वजह से उनके बच्चों को खतरा है वे दिन भर यहां खेलते (CHILDREN ARE AT RISK DUE PIT NOT FILLED) है. वहीं रात के समय भी इससे बड़ा हादसा होने की संभावना है. ऐसे में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इन गढ्ढों को जल्द भरने की मांग की है. ताकि समय रहते बड़ा हादसा होने से बच सके.

8. स्थानीय निकाय चुनाव हरियाणा: चुनाव में प्रत्याशियों के कार्यालयों और घरों पर प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी

नगर पालिका कर्मचारी संघ अपनी मांगों के संबंध में 10 जून से 20 जून तक प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के कार्यालयों व घरों पर प्रदर्शन करेगा. इस प्रदर्शन के दौरान आम जनता को दी जाने वाली जन सुविधाओं को बेहतर बनाने और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग की जाएगी.

9. Petrol Diesel Price In Haryana: पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी, चेक करें आज सस्ता हुआ या महंगा

हरियाणा में आज आम आदमी को पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिली (Petrol Diesel Price Today) है. सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को जारी किए नए रेट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

10. Anil vij on AAP Rally: आम आदमी पार्टी के आरोपों पर विज का पलटवार, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

मंगलवार को हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (anil vij home minister haryana) ने आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बागी तेवरों पर भी अपनी राय रखी.

