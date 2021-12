1. लड़कियों की शादी की उम्र पर जींद में खाप महापंचायत, हिंदू मैरिज एक्ट में भी बदलाव की मांग

khap mahapanchayat in jind: केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है. इसी मुद्दे पर आज जींद में खापों की महापंचायत होने जा रही है.

2. दुनिया अलविदा कहकर 9 लोगों को जीवन दान दे गई ढाई साल की बच्ची अनायिका

ढाई साल की अनायिका अब इस दुनिया में नहीं रही. उसके पिता के साहसी फैसले (father donated his daughter organs) के चलते अब नौ जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिलेगा. जानें क्या है पूरी खबर

3. petrol diesel price in Haryana: दो दिन की राहत के बाद आज फिर बढ़े दाम, जानें नए रेट

तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के नए रेट (petrol diesel new rate) जारी कर दिए हैं. गुरुवार को हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमत में दो दिन की राहत के बाद फिर से बढ़ोतरी हुई है.

4. हरियाणा में मिला ओमीक्रोन वेरिएंट का पहला केस, पुर्तगाल से आए व्यक्ति में हुई पुष्टि

हरियाणा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron case in haryana) ने दस्तक दे दी है. हरियाणा के करनाल जिले में एक व्यक्ति ओमीक्रोन से संक्रमित मिला है.

5. No Vaccine No Entry in Haryana: हरियाणा में वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों पर 1 जनवरी से होगा एक्शन, इन सार्वजनिक स्थलों पर नो एंट्री

हरियाणा सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली होंगी उन्हें 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं (haryana no entry for unvaccinated people) मिलेगी. यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में दी.

6. Haryana Corona Update: कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी, प्रदेश में 55 नए मामलों के साथ 275 हुए एक्टिव केस

हरियाणा में कोरोना मरीजों (Haryana Corona Update) की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही, वहीं गुरुग्राम में स्थिति और चिंताजनक है. गुरुग्राम से रोजाना कोरोना के औसतन दस से बारह मरीज मिल रहे हैं. इस समय अकेले गुरुग्राम से 130 एक्टिव मरीज हैं.

7. हरियाणा आबकारी नियम में संशोधन, सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र, जानें नया नियम

सरकार ने हरियाणा आबकारी नियम में संशोधन किया है, जिसके तहत हरियाणा में शराब पीने, बेचने और खरीदने की आयु घटा (liquor drinking age in haryana) दी गई है. हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया गया है.0

8. रेवाड़ी में बनने वाले AIIMS को लेकर डीसी ने की बैठक, बोले- स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रोजगार के अवसर भी करेगा पैदा

रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स (aiims in majra village rewari) बनने को लेकर सोमवार को डीसी ने बैठक बुलाई. इस दौरान डीसी ने एम्स के निर्माण की तैयारियों की समीक्षा की.

9. Jind Suicide Case: हत्या के आरोपों से परेशान था परिवार, सुसाइड नोट में लिखा- 'हमें अपराधी मानने वाली पूरी गली का हो नाश'

जींद में एक ही परिवार के तीन लोगों ने हत्‍या के आरोपों की वजह से आत्‍महत्‍या (jind family suicide) कर ली. पति-पत्‍नी और बेटे ने एक साथ कमरे में अलग-अलग फंदे से लटक कर जान दे दी.

10. Horoscope Today 23 December 2021 राशिफल : वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, राशि वालों को धन लाभ की संभावना

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? क्या आने वाले समय में विदेश यात्रा करने का मिलेगा मौका ?

