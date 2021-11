1. सिंघु बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, परिजनों ने नहीं करवाया पोस्टमार्टम

सिंघु बॉर्डर पर एक और किसान की मौत (Farmer death Singhu border) हो गई. मेवा सिंह नाम के किसान ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया. बुजुर्ग की उम्र 75 साल के आसपास बताई जा रही है.

2. बल्लभगढ़ में रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैटों में लगी आग, नहीं थी फायर एनओसी

बल्लभगढ़ के सेक्टर-70 स्थित रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैटों में देर रात भयंकर आग (ballabhgarh fire in building) लग गई. आग इतनी भयानक थी कि 18वी मंजिल से लगी आग 11वी मंजिल तक पहुंची गई.

3. किसानों को कोसना बंद करें केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुंह पर मारा तमाचा- सीएम खट्टर

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण (Pollution in Delhi NCR) को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal chief Minister Delhi) बढ़ते प्रदूषण के लिए एक तरफ हरियाणा के किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

4. नहीं मिल रही प्रदूषण से निजात, देखें हरियाणा समेत दिल्ली-NCR के प्रदूषित शहरों की लिस्ट

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर (Pollution in Delhi NCR) एक बार फिर बढ़ने लगा है. कई इलाकों में स्थिति 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच चुकी है. दिल्ली का AQI 354 हो गया है. वहीं नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी प्रदूषण ने कोहराम मचा रखा है.

5. हरियाणा में आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमत

तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट (Petrol Diesel new Rate) जारी कर दिए हैं. हरियाणा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price Today Haryana) में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है.

6. हरियाणा: फंदे से लटका मिला महिला का शव, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप

सोनीपत के नांगल गांव में एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भिजवाया.

7. सिरसा के दर्जनों लोगों को मिला बच्चों को जान से मारने का मैसेज, लिखा था- Your Children Have Been Killed

Facebook Massage Threats to kill children in Sirsa: सिरसा शहर में देर शाम अचानक लोगों को फेसबुक पर उनके बच्चों को मारने का मैसेज आने लगा. इस मैसेज में लिखा था कि 'Your Children Have Been Killed'.

8. Road Accident Palwal: ट्रक की भयानक टक्कर से बाइक सवार की मौत, गांव वालों ने लगाया जाम

पलवल के आल्हापुर फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर (Truck bike Accident Palwal) मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है.

9. शादी के लिए शोले स्टाइल में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, घंटों हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दोस्तों ने उतारा

करनाल का रहने वाला एक युवक शादी करने की मांग को लेकर 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ (Karnal Man Climbed On Mobile Tower for marriage) गया. कई घंटे के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद उसे नीचे उतारा गया.

10. Horoscope Today 14 November 2021 राशिफल : वृषभ, मिथुन, कर्क, मकर, कुम्भ, मीन राशि वालों को आर्थिक लाभ का योग

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ?