1. हरियाणा में आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमत

तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट (Petrol Diesel new Rate) जारी कर दिए हैं. हरियाणा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price Today Haryana) में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है.

2. Haryana Petrol Pumps Strike: 15 नवंबर को 24 घंटे प्रदेशभर में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, सिर्फ इन वाहनों को मिलेगा तेल

हरियाणा में पेट्रोल-डीजल डीलर एसोसिएशन (Haryana Petroleum Dealers Association) ने 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक हड़ताल ( Petrol Pumps Strike) का ऐलान किया है.

3. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात

Home Minister Anil Vij Meet BJP President: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की.

4. सोनीपत में महिला मुक्केबाज की मौत, बाथरूम में मिला संदिग्ध हालत में शव

हरियाणा के सोनीपत में एक महिला मुक्केबाज का शव संदिग्ध अवस्था में बाथरूम के अंदर (Female Boxer Body Found Suspicious Condition) मिला है. महिला बॉक्सर खरखौदा में एक बॉक्सिंग अकादमी में प्रशिक्षण ले रही थी.

5. Wrestler Nisha Murder Case: मुख्य आरोपी पवन और उसका साथी सचिन तीन दिन की पुलिस रिमांड पर

पहलवान निशा हत्याकांड (Wrestler Nisha Murder Case) में सोनीपत अदालत ने मुख्य आरोपी पवन और उसके साथी सचिन को तीन की पुलिस रिमांड (Accused Pawan And Sachin Three Days Police Remand) पर भेजा है.

6. हरियाणा: फंदे से लटका मिला महिला का शव, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप

सोनीपत के नांगल गांव में एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भिजवाया.

7. सिरसा के दर्जनों लोगों को मिला बच्चों को जान से मारने का मैसेज, लिखा था- Your Children Have Been Killed

Facebook Massage Threats to kill children in Sirsa: सिरसा शहर में देर शाम अचानक लोगों को फेसबुक पर उनके बच्चों को मारने का मैसेज आने लगा. इस मैसेज में लिखा था कि 'Your Children Have Been Killed'.

8. Road Accident Palwal: ट्रक की भयानक टक्कर से बाइक सवार की मौत, गांव वालों ने लगाया जाम

पलवल के आल्हापुर फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर (Truck bike Accident Palwal) मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है.

9. शादी के लिए शोले स्टाइल में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, घंटों हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दोस्तों ने उतारा

करनाल का रहने वाला एक युवक शादी करने की मांग को लेकर 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ (Karnal Man Climbed On Mobile Tower for marriage) गया. कई घंटे के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद उसे नीचे उतारा गया.

10. Horoscope Today 14 November 2021 राशिफल : वृषभ, मिथुन, कर्क, मकर, कुम्भ, मीन राशि वालों को आर्थिक लाभ का योग

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ?