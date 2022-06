हरियाणा राज्यसभा चुनाव में घमासान, कांग्रेस के दो वोट रद्द करने की मांग, दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी डेलिगेशन

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर रार छिड़ गई है. विरोधी दल बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र (Kartikeya Sharma wrote a letter to the Election Commission) लिखकर कांग्रेस के दो विधायकों के वोट रद्द करने की मांग की है. कार्तिकेय शर्मा ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

Rajya Sabha Election: 90 में से 89 विधायकों ने डाला वोट, बलराज कुंडू ने किया मतदान से इंकार, जानें अबतक क्या-क्या हुआ

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से जारी है. वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी. 4 बजे के बाद इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय चुनाव आयोग को भेजी जायेगी. चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी. काउंटिंग होने के बाद एक बार फिर इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जायेगी.

Rajya Sabha Elections: निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट देने से किया मना, जानें क्या कहा

चंडीगढ़: निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू (independent mla balraj kundu) ने किसी भी उम्मीदवार को नहीं किया वोट, बिना वोट दिए विधानसभा से वापस निकले. बलराल कुंडू ने कहा कि जिस बीजेपी-जेजेपी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है.

निर्दलीय विधायक का दावा: कांग्रेस का एक वोट कैंसिल, नतीजों में पता चल जाएगी कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी

चंडीगढ़: राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन (Independent MLA Randhir Golan) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और उनकी नाराजगी ( Randhir Golan on kuldeep bishnoi vote) का पता नतीजों में चल जाएगा.

राज्यसभा चुनाव पर बोले कांग्रेस विधायक: हार के डर से बीजेपी कर रही हंगामा

चंडीगढ़: फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा (congress mla neeraj sharma) ने ईटीवी भारत हरियाणा से खास बातचीत की. कांग्रेस के वोट कैंसिल होने के सवाल पर उन्होंने (neeraj sharma on rajya sabha elections) कहा कि बीजेपी हार से पहले ही बौखला गई है, इसलिए वो हंगामा कर रही है.

Petrol Diesel Rate in Haryana: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

हरियाणा में पेट्रोल डीजल के रेट में आज कमी आई (PETROL DIESEL PRICE IN HARYANA) है. तेल कंपनियों ने आज प्रदेश में ईंधन की दरों मे 0.21 पैसे की कटौती की है. गुरुवार को जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में आज एक लीटर पेट्रोल 97.24 रुपये लीटर बिक रहा है. जबकि एक लीटर डीजल की कीमत 90.08 रुपये पहुंच गई है.

heat wave in hisar: गर्मी के सितम से परेशान लोग, फसलों पर भी पड़ा असर

बढ़ती चिलचिलाती गर्मी से लोगों को परेशानी हो ही रही है, वहीं फसलों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा (outbreak of heat on crops too in Hisar) है. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम को देखते हुए किसान भाई खेतों में खड़ी फसलों और सब्जियों में हल्का पानी जरूरत के अनुसार देते रहें.

Bike Thief arrested in Karnal: करनाल में चोरी की बाइक के साथ 5 लोग गिरफ्तार

करनाल पुलिस ने शुक्रवार को बाइक चोरी के पांच आरोपियों (bike thief arrested in karnal) को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस को 5 मोटर साइकिल भी बरामद हुई है. सभी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है.

छेड़छाड़ का विरोध करना युवती को पड़ा महंगा, विरोध करने पर आरोपियों ने किया जानलेवा हमला

पानीपत में मां-बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. बदमाश युवकों ने युवती के साथ मारपीट करने के साथ ही जबरदस्ती करने का प्रयास (molestation case in panipat) किया. विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया.

Attack on couple in Rewari: रेवाड़ी में दंपति पर दबंगों का हमला, घर में घुसकर हैंडपंप की हत्थी से मारा

जिले में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. एक दबंग परिवार ने एक दंपति के घर में घुसकर उसे हैंडपंप की हत्थी से मारा (Attack on couple in Rewari) था. लाठी-डंडे से पिटाई से दोनों दंपत्ति घायल हो गए.