Rajya Sabha Elections Voting: कांग्रेस विधायकों की बस पहुंची विधानसभा, निर्दलीय विधायक का दावा- कांग्रेस का एक वोट रद्द

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से जारी है. वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी. 4 बजे के बाद इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय चुनाव आयोग को भेजी जायेगी. चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी.

Vigilance raid in yamunanagar: रिश्वत लेते इंस्पेक्टर हुआ गिरफ्तार, छानबीन में जुटी पुलिस

यमुनानगर में एक्साइज विभाग का इंस्पेक्टर 20000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया. शिकायत मिलने पर विजिलेंस की टीम ने इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर (Police Inspector arrested in Yamunanagar) लिया है.

डेटिंग ऐप पर दोस्ती, प्यार और फिर शादी... सालभर बाद लड़की फरार, 7वां दूल्हा लगा रहा न्याय की गुहार

बल्लभगढ़ के अजय कुमार को डेटिंग ऐप के जरिये एक लड़की से दोस्ती और प्यार हुआ. बाद में दोनों ने शादी भी कर ली लेकिन एक साल बाद वो लुटेरी दुल्हन निकली, जिसका अजय 7वां शिकार था. पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें ख़बर.

heat wave in hisar: गर्मी के सितम से परेशान लोग, फसलों पर भी पड़ा असर

बढ़ती चिलचिलाती गर्मी से लोगों को परेशानी हो ही रही है, वहीं फसलों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा (outbreak of heat on crops too in Hisar) है. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम को देखते हुए किसान भाई खेतों में खड़ी फसलों और सब्जियों में हल्का पानी जरूरत के अनुसार देते रहें.

TB Free Gurugram: टीबी मुक्त गुरुग्राम बनाने की मुहिम तेज, प्राइवेट अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने दी चेतावनी

गुरुग्राम को टीबी मुक्त (TB Free Gurugram) बनाने की कवायद तेज हो गई है. स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी अस्पतालों से टीबी का डाटा उपलब्ध कराने की बात कही है. साथ ही जो भी अस्पताल यह डाटा नहीं देते हैं तो उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई है.

Petrol Diesel Rate in Haryana: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

हरियाणा में पेट्रोल डीजल के रेट में आज कमी आई (PETROL DIESEL PRICE IN HARYANA) है. तेल कंपनियों ने आज प्रदेश में ईंधन की दरों मे 0.21 पैसे की कटौती की है. गुरुवार को जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में आज एक लीटर पेट्रोल 97.24 रुपये लीटर बिक रहा है. जबकि एक लीटर डीजल की कीमत 90.08 रुपये पहुंच गई है.

हरियाणा राज्यसभा चुनाव: इनेलो विधायक अभय चौटाला निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को देंगे वोट, जानिए अब क्या है जीत का समीकरण

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव (Haryana Rajya Sabha Elections) की लड़ाई बेहद रोचक हो गई है. खासकर दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के बीच. इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने समर्थन को लेकर बड़ा बयान दिया है.

AIDS patients in Panipat: पानीपत में बढ़े एड्स के मरीज, स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ीं

पानीपत में तेजी बढ़ रहे HIV संक्रमण (HIV infection increased in Panipat) के चलते स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ गई हैं. बीते एक साल में HIV से संक्रमित लोगों की संख्या 263 हो गई है.

Illegal Clinic In Bhiwani: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लीनिक पर छापा, गर्भपात की किट बरामद

भिवानी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार क्लीनिक्स और नर्सिंग होम में सख्त नजर (Illegal Clinic In Bhiwani) रखी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े मामलों को बेहद ही संजीदगी के साथ ले रही है.

Laborers died in Gurugram: गुरुग्राम में निर्माणधीन इमारत से गिरे 3 मजदूर, 2 की मौत, एक गंभीर

गुरुग्राम: सेक्टर 65 में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक निर्माणाधीन इमारत की 22 मंजिल पर काम करते हुए तीन मजदूर नीचे गिर गए. जिसमें से दो मजदूरों की मौत (laborers died in gurugram) हो गई और एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया गया है. गुरुग्राम के सेक्टर 65 में एआईपीएल की बन रही कमर्शियल इमारत में ये हादसा हुआ है.